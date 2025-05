Aaron Tveit, Lea Michele y Nicholas Christopher protagonizarán CHESS en Broadway: mira el video promocional

Get Access To Every Broadway Story



¡Es oficial! Tal como BroadwayWorld informó primero la semana pasada, Chess regresa a Broadway. El ganador del Tony Aaron Tveit (Moulin Rouge), la nominada al Emmy Lea Michele (Funny Girl) y Nicholas Christopher (Sweeney Todd) encabezarán el primer revival de Broadway de CHESS como Freddie Trumper, Florence Vassey y Anatoly Sergievsky, respectivamente, en el otoño de 2025, en un teatro de Shubert que se anunciará próximamente.

Con un nuevo libreto del ganador del Emmy Danny Strong (“Dopesick”), música y letras de los nominados al Emmy y al Tony Benny Andersson y Björn Ulvaeus de ABBA, y del ganador del Emmy, Grammy, Oscar y Tony Tim Rice (Evita), basado en una idea de Tim Rice, esta nueva producción estará dirigida por el ganador del Tony Michael Mayer (Spring Awakening) y coreografiada por la nominada al Drama Desk Lorin Latarro (Waitress), con supervisión musical de Brian Usifer. CHESS se presentará por acuerdo con Three Knights, The Shubert Organization y Robert Fox Ltd.

Para más información y para registrarte y obtener acceso anticipado a las entradas, visita www.ChessBroadway.com.

CHESS es el emblemático musical donde el poder y la pasión colisionan, y las apuestas no podrían ser más altas. Es Estados Unidos contra Rusia en el Campeonato Mundial de Ajedrez, donde el espionaje y el romance son tan complicados y emocionantes como el propio juego. Para los dos jugadores y la mujer dividida entre ellos, todo —personal, profesional y político— está en riesgo… y las reglas de nadie son las mismas.

Las fechas de venta, el teatro, el casting adicional y el equipo creativo se anunciarán en breve.

Chess se vio por última vez en Broadway en 1988, protagonizado por David Carroll, Philip Casnoff y Judy Kuhn. Ha recibido varias puestas en concierto importantes, incluyendo el Royal Albert Hall en 2008 (con Adam Pascal, Idina Menzel, Josh Groban y Kerry Ellis) y un beneficio para el Entertainment Community Fund en 2022 (con Lena Hall, Ramin Karimloo, Darren Criss y Solea Pfeiffer).

BIOGRAFÍAS

Aaron Tveit (Freddie Trumper)

Aaron Tveit es un actor estadounidense de teatro, televisión y cine ganador de un Tony. Obtuvo el Tony número 74 liderando el estreno mundial de Moulin Rouge! The Musical, adaptación del aclamado film de Baz Luhrmann, nominada al Grammy y estrenada en Broadway en el verano de 2019. También recibió un honor del Outer Critics Circle por su actuación. Recientemente protagonizó la serie Earth Abides de MGM+/Amazon y Schmigadoon de Apple TV+, junto a Cecily Strong, Keegan-Michael Key, Alan Cumming, Kristin Chenoweth y más. Aparece además en American Horror Stories de Ryan Murphy y en el pódcast Hit Job de Audible y Broadway Video, junto a Keke Palmer y Pete Davidson. En televisión, es conocido como el agente Mike Warren en Graceland (USA Network), en la serie de comedia y suspense Braindead (CBS), en el musical televisivo ganador del Emmy Grease: Live (como Danny Zuko, junto a Julianne Hough y Vanessa Hudgens) y como Tripp Van Der Bilt en la serie original Gossip Girl. Ha tenido apariciones invitadas en The Good Fight, The Good Wife, The Code, Ugly Betty, Law & Order: SVU, entre otras. En cine, interpretó a Enjolras en la adaptación de Les Misérables dirigida por Tom Hooper, junto a Anne Hathaway, Hugh Jackman, Eddie Redmayne y Russell Crowe. Otros títulos incluyen Out of Blue, Created Equal, Better Off Single, Undrafted, Premium Rush, Howl y Ghost Town. En Broadway, recientemente protagonizó Sweeney Todd en el más reciente revival; interpretó a Frank Abagnale Jr. en Catch Me If You Can y creó el papel de Gabe en Next to Normal, musical ganador del Pulitzer, desarrollado Off-Broadway en Second Stage Theatre y luego en Broadway. Además de Wicked y Hairspray, participó en las giras nacionales de Hairspray y Rent. Está en las grabaciones de elenco de Moulin Rouge! The Musical, Catch Me If You Can y Next to Normal, así como en su álbum en solitario The Radio In My Head: Live at 54 Below. Ha recibido múltiples galardones teatrales, incluidos el Helen Hayes Award y el Clarence Derwent Award, y ha sido nominado al Drama League, a los Fred and Adele Astaire Awards y al Outer Critics Circle.

Lea Michele (Florence Vassey)

Lea Michele es una actriz, cantante y autora superventas del New York Times, conocida por su icónico papel de Rachel Berry en Glee, galardonada con un Globo de Oro y un SAG. En 2010, fue nominada al Emmy a la Mejor Actriz Principal en Serie de Comedia y al Globo de Oro a la Mejor Actriz de Televisión – Comedia. Ese mismo año fue incluida en la lista Time 100. De septiembre de 2022 a septiembre de 2023 interpretó a Fanny Brice en el revival de Funny Girl en Broadway, batiendo récords de taquilla y ganándose críticas excelentes; esto la llevó a figurar en la lista de las Personas Más Influyentes de 2023 de Time. También actuó en la gala de Time 100, el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s y los Tony 2023, donde interpretó “Don’t Rain on My Parade”. En octubre de 2023 debutó en Carnegie Hall con un Auditorio Stern agotado. Debutó en Broadway a los 8 años como Cosette joven en Les Misérables, participó en el reparto original de Ragtime, y en el 20.º aniversario de Fiddler on the Roof. Su papel de Wendla en Spring Awakening le valió una nominación al Drama Desk y un Grammy al Mejor Álbum Musical. En 2021 reunió al elenco de Spring Awakening en un concierto único, documentado por HBO. Entre sus trabajos en cine y TV destacan Scream Queens, The Mayor, New Year’s Eve, Same Time, Next Christmas y Legends of Oz: Dorothy’s Return. Ha actuado en la Casa Blanca para el presidente Obama y en grandes recaudaciones demócratas con Biden, Obama y Clinton. Interpretó en el Super Bowl, lanzó cuatro álbumes y realizó giras internacionales. Es autora de Brunette Ambition (2014) y You First (2015). Con más de 10 millones de seguidores en redes, es figura destacada en moda, belleza y bienestar. La representan Untitled y WME.

Nicholas Christopher (Anatoly Sergievsky)

Nacido en Bermudas y criado en Boston, Nicholas protagonizó a George Washington en Hamilton en Broadway y recientemente asumió el papel de Seymour en Little Shop of Horrors. En 2024 encabezó Jelly’s Last Jam en Encores! y en 2023 interpretó a Pirelli en el revival de Sweeney Todd en Broadway junto a Josh Groban y Annaleigh Ashford; también actuó como Sweeney Todd en varias funciones. Estudió en Juilliard y en el Boston Conservatory. Sus créditos incluyen Miss Saigon, David Bowie’s Lazarus, Hurt Village (Katori Hall) y Rent; en televisión: All Rise (CBS), United States of Al (CBS) y Sex&Drugs&Rock&Roll (FX).

Crédito de foto: Richard Phibbs

