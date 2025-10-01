ATRAPADAS EN LA OFI prorroga en el Lara y se queda en la Sala Grande

Get Access To Every Broadway Story



Desde su estreno en octubre de 2023 en el Teatro Lara de Madrid, ATRAPADAS EN LA OFI no ha parado de batir récords. La producción, que combina comedia, música y situaciones disparatadas en una oficina cualquiera, ha prorrogado su permanencia en la Sala grande del Teatro Lara hasta marzo de 2026, gracias a la excelente acogida del público y de la crítica.

Cinco temporadas y miles de espectadores avalan la calidad y popularidad de este musical que ya se ha convertido en un fenómeno consolidado.

El elenco combina caras veteranas y nuevas incorporaciones televisivas y teatrales. Entre los protagonistas destacan Ricky Merino (OT, Tu Cara Me Suena), Clara Alvarado (La Casa de Papel, La Moderna, La Llamada), Paula García Lara, Andoni García (The Book of Mormon), Candela Solé y Sergio Campoy, ofreciendo un espectáculo lleno de energía y talento que hace que cada función sea única.

Además de la prórroga en Madrid, ATRAPADAS EN LA OFI regresa a Valencia con funciones especiales en el Teatro Flumen los días 18, 24 y 25 de octubre, consolidando su expansión y acercando la comedia musical a nuevos públicos. La producción ha anunciado que más fechas de la gira se comunicarán próximamente, continuando su recorrido por España.

Con un humor fresco y situaciones inesperadas, ATRAPADAS EN LA OFI sigue demostrando que el teatro musical contemporáneo puede ser un espectáculo divertido y atractivo para todo tipo de público, manteniendo su estatus como una de las producciones más destacadas de los últimos años en la cartelera española.