10 actuaciones de musicales con mucho Orgullo

Junio es el mes del Orgullo LGBT+ y para celebrarlo, os traemos un top 10 de actuaciones de musicales con mucho Orgullo.

1. Unruly heart - THE PROM

Emma decide componer una canción sobre la chica a la que ama, Alyssa. Su vídeo se vuelve viral y comienzan a llegarle mensajes de gente del colectivo a la que ha conseguido emocionar y hacer que se sientan identificados.

THE PROM cuenta la historia de unos actores de Broadway que decididos a recuperar su popularidad, deciden volcarse en un acto solidario. Así llega a sus manos el caso de Emma, una niña a la que sus compañeros de clase y los padres de estos pretenden prohibirla ir al baile de graduación por su condición sexual.

La película está disponible en Netflix.

2. Don't Even Know It - EVERYBODY'S TALKING ABOUT JAMIE

En este número vemos a Jamie en la escuela, fantaseando sobre lo que llegará a ser

Jamie New tiene 16 años y vive en un barrio de viviendas sociales en Sheeld. No encaja muy bien y está aterrorizado por el futuro. Apoyado por su increíble y cariñosa madre, y rodeado de sus amigos, Jamie supera los prejuicios, vence a los abusones y sale de la oscuridad para situarse frente a los focos y cumplir su sueño de convertirse en drag queen.

En breve podremos disfrutar de la película en cines.

3. What about love - THE COLOR PURPLE Al final del primer acto de este musical, encontramos este precioso tema de amor entre Celie y Shug. La historia del espectáculo se centra en la vida de Celie, una joven muchacha afroamericana, a principios del Siglo XX. Celie tiene 14 años y está embarazada de su padre. Partiendo de este momento, se cuenta su difícil existencia durante los siguientes treinta años. El padre de Celie la vende en matrimonio a un hombre que la maltrata tanto física como psicológicamente y la tiene esclavizada durante la mayor parte de su vida, en los que es separada de su hermana Nettie, que acompaña a unos misioneros a África.

4. I am what I am - LA JAULA DE LAS LOCAS

En este número, Albin, la estrella de un local de drag queens, se muestra tal y como es.

LA JAULA DE LAS LOCAS presenta a una pareja gay: Georges, el gerente de un club nocturno de drag queens de Saint Tropez, y Albin, su romántica pareja y estrella del local. El musical cuenta las divertidas y absurdas aventuras que viven los dos protagonistas cuando Jean-Michel, el hijo de Georges, les presenta a los padres ultraconservadores de su novia.

5. I will survive - PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO

PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO es un ejemplo de musicales en los que encontramos personajes transgénero.

En le musical, tres artistas de cabaret que viven en Sidney son contratadas para actuar durante cuatro semanas en un hotel de Alice Springs, en medio del desierto rojo de Australia. Por eso, deciden atravesar el desierto en una caravana llamada Priscilla. Felicia y Mitzi son reinas del drag y Benardette transexual.

6. Wig in a box - HEDWIG AND THE ANGRY INCH En este número, la protagonista reflexiona sobre la mujer en la que se ha convertido. Hedwig se sometió a una operación de cambio de sexo que le permitió casarse con un soldado americano y alcanzar la libertad al otro lado del Muro de Berlín. En un parque de caravanas de Kansas, Hedwig decidió formar un grupo de rock. Así conoció a Tommy Gnosis, un joven que fue su amante y protegido antes de abandonarla, robarle sus canciones y triunfar como estrella del rock. Acompañada de su grupo paneslavo, "The Angry Inch", siguió a Tommy en su gira, tocando en locales medio vacíos. Hedwig cuenta la historia de su vida e intenta sacar partido de la prensa amarilla que se interesa por ella por haber sido amante del famoso cantante de rock Tommy Gnosis. 7. Paraigua D'Amor-FUN HOME Alison, la protagonista del musical, descubre su identidad sexual y se da cuenta de que es lesbiana. El espectáculo comienza cuando su padre muere inesperadamente, Alison se sumerge profundamente en su pasado para contar la historia del hombre volátil, brillante y único cuyo temperamento y secretos definieron su familia y su vida. Moviéndose entre el pasado y el presente, Alison revive su infancia única jugando en la empresa familiar, la funeraria Bechdel, su creciente comprensión de su propia sexualidad y las preguntas inminentes y sin respuesta sobre los deseos ocultos de su padre.

8. Hold me in your heart - KINKY BOOTS

En esta canción, Lola, una drag queen pide que la acepten tal y como es.

KINKY BOOTS nos presenta a Charlie Price, un joven forzado a salvar la fábrica de zapatos que su familia tiene en Northern England tras la repentina muerte de su padre. La ayuda le viene de un inesperado ángel, una drag queen llamada Lola. Juntos, este peculiar dúo revitalizará el negocio fallido, mientras resurgen de las sombras de sus padres y transforman una comunidad entera a través del poder de la tolerancia.

9. Unlikely Lovers - FALSETTOS En este número, Marvin y Whizzer piensan en cómo han llegado a convertirse en amantes. La historia del muiscal se centra en Marvin, quien ha dejado a su esposa para estar con un amante masculino, Whizzer, y lucha por mantener unida a su familia. Gran parte del primer acto explora el impacto que su relación con Whizzer ha tenido en su familia. El segundo acto explora la dinámica familiar que evoluciona a medida que él y su esposa planean el bar mitzvah de su hijo.

El musical está disponible en Broadway HD