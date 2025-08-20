SEXTETO DE JAZZ DE LISBOA Comes to Teatro Tivoli BBVA

The performance is on 22 September
O Sexteto de Jazz de Lisboa celebra 40 anos com um espectáculo único. Em 1984 a novidade era o aparecimento de um agrupamento composto apenas por músicos de jazz profissionais, de formação alargada e com uma frente inédita de sopros.
O Sexteto de Jazz de Lisboa eram Mário Laginha (piano), Mário Barreiros (bateria), Pedro Barreiros (contrabaixo), Tomás Pimentel (trompete), Edgar Caramelo (saxofone) e Jorge Reis (saxofone) e quatro anos depois editam Ao Encontro com composições de Mário Laginha e Tomás Pimentel.
Muitos concertos e mais de duas décadas depois o grupo renova-se. O desaparecimento precoce do saxofonista Jorge Reis fez com que Ricardo Toscano e o também jovem contrabaixista Francisco Brito mesclassem de diferentes gerações este colectivo que é também por isso a História viva do jazz em Portugal.
Ficha Artística:
Mário Laginha (piano)
Mário Barreiros (bateria)
Tomás Pimentel (trompete)
Edgar Caramelo (saxofone)
Ricardo Toscano (saxofone)
Francisco Brito (contrabaixo)
