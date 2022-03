LAVOISIER Comes to Teatro da Trindade This Month

Patrícia Relvas e Roberto Afonso formaram os Lavoisier, em 2012, com o objetivo de explorar as raízes tradicionais da música portuguesa, através de uma guitarra elétrica e duas vozes. Desde então, já editaram três álbuns - "Miguel Tora por Lavoisier: Viagem a um Reino Maravilhoso", em 2019, "É Teu", em 2017, e "Projeto 675", no ano de 2014. O último foi gravado e misturado por José Fortes, um dos técnicos de som mais importantes da música portuguesa, e construído a partir de residências artísticas em Trás-os-Montes, com sessões de gravação em diferentes locais.

No Teatro da Trindade, Lavoisier apresentam, em estreia absoluta, o seu mais recente trabalho discográfico "Aí", a editar no primeiro trimestre de 2022. "Aí" é um projeto de conexões fortes que contraria o medo apostando na aceitação, diversidade e pluralidade com que a arte nos consegue brindar, usando a música como ferramenta principal.

Levados por fortes ligações emocionais, caberá neste espetáculo o quase extinto grupo de cantares polifónicos Cantadeiras de São João do Campo do Gerês; o músico, compositor e ícone-vivo angolano Vum-Vum Kamusasadi; a nova música de São Paulo nas palavras da compositora e cineasta Ava Rocha e as linhas do contrabaixo de um dos mais importantes músicos do jazz nacional, Carlos Bica. Querendo expor a união, a fusão e universalidade da música e da vida, onde o amor e tolerância são exaltadas, Aí tende para um epicentro num mundo cada vez mais polarizado.

Desde 2016 que a Fundação INATEL, em parceria com o Festival Músicas do Mundo de Sines, promove o CICLO MUNDOS, um programa anual pensado para as várias gerações, que abre caminho e dá espaço à música que se faz no mundo.

https://teatrotrindade.inatel.pt/espetaculo/lavoisier/