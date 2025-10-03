 tracker
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows (beta) Register Games Grosses

AMIGO PAREDES Comes to Teatro Tivoli BBVA

The performance is on 9 November.

By: Oct. 03, 2025
AMIGO PAREDES Comes to Teatro Tivoli BBVA Image
Get Access To Every Broadway Story

Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.




Existing user? Just click login.

Amigo Paredes um espectáculo que será um acto demonstrativo do legado de Carlos Paredes, inspirado no livro ‘Amigo Paredes’.

Pretende-se que seja o palco da sua música, da repercussão que teve nos músicos actuais, mas também o palco da intimidade, das confidências e de algumas histórias vividas, que poderão ser partilhadas por todos os intervenientes.

Este espectáculo apresenta alguns dos mais virtuosos músicos da guitarra portuguesa no panorama nacional e seguidores dos ensinamentos de Carlos Paredes, acompanhados por um quarteto composto por piano acústico, viola, contrabaixo e trompete. Também na guitarra portuguesa destaca-se a presença musical e emocional de Luísa Amaro, companheira de Carlos Paredes.

A palavra-canção também tem presença assegurada com uma das mais importantes personalidades da música portuguesa dos últimos tempos. Maria João dará voz e letra a duas músicas de Carlos Paredes.

Evento maioritariamente concebido com músicos de Coimbra, demonstra a importância que Carlos Paredes continua a ter nos percursos musicais dos artistas de Coimbra e na música portuguesa em geral.



Love Theater in ? Join The Community!

Whether you've got past experience writing about theater or just starting, the BroadwayWorld Community offers a unique opportunity to become a champion for your local arts community, helping raise awareness of local offerings and adding another local voice to the conversation at a time arts coverage is shrinking in the press across the continent. Join us and become a pivotal part of the movement that celebrates and promotes the arts in the digital age.

Learn More

Don't Miss a Portugal News Story
Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...

RATE & REVIEW ON MY SHOWS

Stranger Things: The First Shadow
64 ratings

Stranger Things: The First Shadow
Buena Vista Social Club
41 ratings

Buena Vista Social Club
Aladdin
83 ratings

Aladdin
Wicked
147 ratings

Wicked

Activate Your MY SHOWS Profile


Videos