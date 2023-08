AIÊ Comes to Teatro da Trindade in October

Vindos de lados opostos do Atlântico, os músicos Luiz Gabriel Lopes [BR] e Edgar Valente [PT] misturam as suas vozes, os seus sotaques, a guitarra e o adufe para criar o projeto AIÊ.

AIÊ, em Yoruba, designa o “mundo dos vivos”: o mundo onde acontecem os encontros físicos, onde se celebra a presença e a magia do improviso, onde a música e a palavra são provas vivas da força da vibração e abrem portais para o contacto com mundo espiritual. O concerto no Teatro da Trindade servirá como lançamento do álbum a sair no segundo semestre de 2023.

Datas e Horários

24 OUT

Ter 21:00

Sala e Preços

Sala Carmen Dolores

10€

Classificação

M/6