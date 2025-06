A INESQUECÍVEL BOLA DE BERLIM QUE COMI NO SÓTÃO DO TIVOLI EM PLENO MÊS DE JULHO Comes to Teatro Tivoli BBVA

Get Access To Every Broadway Story



Esta oficina de verão é pensada para crianças entre os 7 e os 12 anos e mistura o teatro e a música, com direito a maquilhagem e caracterização.

Gostaríamos de convidá-los a trocar a areia pelos tacos de madeira, a água do mar pelos corredores do teatro, e as bonitas falésias pela vista para a Avenida da Liberdade. Só não temos coragem de pedir para trocar a Bola de Berlim. Este clássico de verão tanto se come na praia como no Tivoli.

Começamos por diluir 25 gramas de noções de grupo, em 100 ml de imaginação e memória. Numa taça colocamos 500g de escuta sem auscultadores, 100g de uma pesquisa mais sensorial e uma raspas de emoção. Se quiser, junte três berros. Mexa-se e deixe-se repousar logo de seguida. Ligue o ar condicionado do teatro para refrescar as ideias. Assim que cérebros começarem a levedar, divida-os em vários pedaços. Polvilhe a superfície com ambientes sonoros e molde as restantes massas em bolinhas de atenção. Coloque num tabuleiro e deixe-as aquecer com os raios de sol que entram pelas janelas do sótão. Isto é a receita da massa. Agora imagine o recheio. A inesquecível bola de berlim que comi no sótão do Tivoli, em pleno mês de julho é uma oficina que decorrerá no Sótão do emblemático Teatro Tivoli, no centro da cidade de Lisboa.

