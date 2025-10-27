 tracker
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows (beta) Register Games Grosses

Wòlô bòskô Comes to Opera Narodowa

Performances begin on 5 November.

By: Oct. 27, 2025
Wòlô bòskô Comes to Opera Narodowa Image
Get Access To Every Broadway Story

Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.




Existing user? Just click login.

Język kaszubski jest w muzyce poważnej zupełnym ewenementem. Został on wykorzystany w cyklu pieśni Wòlô Bòskô na baryton i fortepian autorstwa współczesnego kompozytora Łukasza Godyli. Wyboru tekstów i melodii tradycyjnych pieśni kaszubskich, na których oparty jest utwór, dokonał śpiewak Damian Wilma, który pochodzi z regionu i zafascynowany jest jego kulturą.

Cykl ten został ułożony w spójną historię o nieszczęśliwej miłości Hanuszki i Jaśka. Młodzi poznają się przez przypadek nad strumieniem i od razu w sobie zakochują. Miłość kwitnie, chłopak prosi rodziców Hanuszki o zgodę na ślub, ci pozornie się na to zgadzają, choć odraczają ceremonię ze względu na młody wiek narzeczonej. Niedługo później Jaśko słyszy o zapowiedziach informujących o zaręczynach Hanuszki z innym mężczyzną. Młodzieniec zjawia się w kościele na ślubie, jego ukochana swoją decyzję tłumaczy wyrokami boskimi, którym nie można się sprzeciwiać. Jaśko nie jest w stanie żyć bez Hanuszki i rzuca się do morza. Ona, widząc martwe ciało na wodzie, także postanawia odebrać sobie życie. Kochankowie zostają pochowani w osobnych mogiłach, lecz siła ich miłości sprawia, że wyrastają z nich splatające się lilie. Ścina je rozgniewana matka Hanuszki, która nawet po śmierci prześladuje kochanków. Nieoczekiwanie z łodyg płynie krew.

Sceniczną wersję utworu przygotował Jarosław Kilian, który podkreśla metafizyczny wymiar historii poruszającej temat miłości, przeznaczenia i śmierci. W jego zamyśle cykl jest retrospekcją kobiety wydobywającej ze swojej pamięci opowieść o nieszczęśliwym zakochaniu. Młodzieniec pojawia się jako Widmo, który z zaświatów snuje historię o swoim losie. Czy jest to historia tej konkretnej pary? A może uniwersalna historia opowiadana od wieków, tym razem w nadmorskiej kaszubskiej scenerii?

Wòlô Bòskô może zainteresować zarówno tych melomanów, którzy cenią sobie tradycję, jak i tych poszukujących nowości. Inspiracja muzyki poważnej pieśniami ludowymi wpisuje się w nurt romantycznych poszukiwań artystycznych, przedstawiona w pieśniach historia miłosna przypomina zaś Piękną młynarkę, słynny cykl Franza Schuberta na podstawie wierszy Wilhelma Müllera. Jednocześnie jednak kompozytorzy współcześni niezbyt często wykorzystują w swoich dziełach folklor i język kaszubski, będzie to zatem okazja, by przekonać się, że harmonijne połączenie tych dwóch elementów jest jak najbardziej możliwe.



Regional Awards
Don't Miss a Poland News Story
Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...

RATE & REVIEW ON MY SHOWS

Operation Mincemeat
82 ratings

Operation Mincemeat
Buena Vista Social Club
42 ratings

Buena Vista Social Club
The Great Gatsby
93 ratings

The Great Gatsby
Just in Time
95 ratings

Just in Time

Activate Your MY SHOWS Profile


Videos