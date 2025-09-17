LA FABULOSA HISTORIA DE BASARKUS Comes to Gran Teatro Nacional

The performance is on 21 September.
BasarKus no es un ser como los demás! Es una criatura con dos cabezas y múltiples piernas, y también tiene muchos brazos. De aventura en aventura, rueda sobre sí mismo sin cesar. Siempre ha sido así. Es feliz así, en perfecta armonía consigo mismo.
Pero al descubrir que tiene dos corazones, BasarKus se regunta: ¿Y si en realidad fuéramos dos? La fabulosa historia de BasarKus es un dúo virtuoso y desenfadado entre el circo y la danza. La búsqueda de la identidad y la noción de hibridación son el centro de esta historia. ¿Dónde empieza y dónde acaba mi cuerpo? ¿Quién es ese otro que no soy yo? ¿Cómo aceptarlo? Todas estas preguntas construyen esta oda al descubrimiento de uno mismo.
Con el apoyo de Relais Spectacle Vivant - Ministère de la Culture.
Coreografía: Sylvère Lamotte
Creada con: Basil Le Roux y Markus Vikse
Intérpretes (en esta versión): Pablo Garretón Cortés, Ignacio Jiménez
Técnica: Clément Janvier, Simon Fouché, Sébastien Gourdier, Julien Guenoux, Emmanuel Laborde, Quentin Régnier / Lucas Verièpe.
Creación sonora: Louise Blancardi
Vestuario: Marion Vasnesch, Alexandra Langlois et Estelle Boul
Creación lumínica: Jean-Philippe Borgogno
Dirección técnica general: Candy Lemarié
Videos