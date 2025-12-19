Sesiones GTN: Tiempos de Navidad Comes to Gran Teatro Nacional

Performances are 19, 20, and 21 December.
Sesiones GTN presenta Tiempos de Navidad. Performances are 19, 20 y 21 de Diciembre - 7:00 P. M. 2025.
Edad de ingreso mínima recomendada: Jóvenes mayores de 14 años. Todos los niños deben ingresar con un adulto responsable, cada uno con su entrada.
El horario de ingreso al teatro será cuarenta minutos antes del inicio de la función. La función inicia en punto. Iniciado el espectáculo no se permitirá el ingreso a la sala, así respetamos la experiencia de todos los asistentes.
Ingreso libre, previa inscripción por enlace web
Fecha de inscripción: miércoles 17 de diciembre, 5:00 p. m.
Duración: 1 hora, aproximadamente
Estacionamiento gratuito para autos y bicicletas: Calle Del Comercio S/N Puerta 6 del Ministerio de Cultura (mostrar entrada al ingresar). Capacidad limitada.
