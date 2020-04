NIEUW ONLINE PLATFORM VAN STUDIO 100 MET LEUKE IDEEËN VOOR THUISZITTENDE FAMILIES at Home

Na de zeer positieve reacties op de K3-clip "Handjes Wassen", d die online inmiddels al meer dan 1 miljoen keer is bekeken, komt Studio 100 met een nieuw initiatief: Studio 100 Samen Thuis. Op dit nieuwe platform kunnen gezinnen met kinderen heel wat ideeën vinden om zich thuis te vermaken.

Elke dag worden er items toegevoegd aan het online platform. Van bekende Studio 100-figuren als Bumba, K3, Maya de Bij en Samson & Marie wordt er zowel leuk kijk- en luisterplezier voorgesteld, als speels materiaal voor thuisactiviteiten. Studio 100 koos ervoor om zowel inspiratie aan te bieden waar ouders samen met hun kinderen mee aan de slag kunnen, als inhoud waar kinderen zich een tijdje alleen mee kunnen bezighouden.

Het aanbod wordt gebundeld volgens verschillende thema's: Bewegen, Zingen, Kijken, Knutselen, Koken, Spelen en Verhalen.

Studio 100 Samen Thuis is vanaf nu beschikbaar via www.studio100.com/samenthuis

Over Studio 100

Studio 100 werd in 1996 opgericht door Gert Verhulst, Danny Verbiest en Hans Bourlon. Het bedrijf is uitgegroeid tot een unieke onderneming in familie-entertainment, met een zeer sterke reputatie. Studio 100 staat garant voor een brede waaier aan kwaliteitsproducten op het vlak van familie - en kinderentertainment. De Studio 100-figuren zijn intussen ruimschoots bekend bij het grote publiek: Samson & Gert, Kabouter Plop, Maya de Bij, Wickie de Viking, Heidi, Piet Piraat, Bumba, Prinsessia, ROX, K3, Mega Mindy, Amika, Ghost Rockers, Nachtwacht en nog zo veel anderen zijn uitgegroeid tot echte jeugdidolen.





Related Articles Shows View More Netherlands Stories