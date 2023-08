Feature: THEATERCONCERT 'UNDERSTUDY, DE MUSICAL' at DeLaMar West

In navolging van het daverende succes van "Ensemble, Ensemble", met het grootste musicalkoor van Nederland, stellen producenten Rudy Hellewegen en Steven Roox i.s.m. DeLaMar West het volgende concert voor: "Understudy, de Musical". Op maandag 25 september om 20.00 uur te zien in DeLaMar West.

Eén ding is zeker deze avond; alle understudies zijn op. En dat is niet leuk... nee, dat is geweldig! Dit zijn de helden van de grote shows van dit seizoen. Is er iemand ziek of op vakantie, dan staan zij klaar. In dit intieme concert komen niet alleen de grote hits voorbij van de rol waar ze un- derstudy van zijn, maar laten ze ook horen wat ze nog meer in huis hebben. Na deze avond ga je bij een volgend theaterbezoek ongetwijfeld denken: hé jammer, we hebben de 1e cast.

Voor deze speciale avond staan de (voor nu) ‘onbekende soldaten’ op de eerste plaats. Ga er maar eens aan staan: dagelijks afwachten welke rol je die avond speelt. Maar zingen, dat kunnen ze als geen ander!

Natascha Molly, bekend van haar rol als understudy Amneris in Disney's AIDA, schittert samen met mede-acteurs zoals Sjoerd Oomen, die als understudy in de huid kroop van Thénardier in Les Misérables. Ook Dorith Creebsburg, die indruk maakte als understudy Rachel Marron in The Bodyguard, voegt haar talent toe aan dit opmerkelijke gezelschap. Davy Reedijk bracht als understudy Danny Zucko tot leven in Grease, terwijl Lisanne Veeneman schitterde als understudy Cosette in Les Misérables. Samen vormen zij de cast voor ‘Understudy, de Musical’.

Op het muzikale vlak wordt de voorstelling ondersteund door de vakkundige pianobegeleiding van James Pollard. De regie van het geheel ligt in handen van Robbert van den Bergh, die het artistieke aspect stuurt. De productie van deze show komt tot stand dankzij de inspanningen van producenten Rudy Hellewegen, Steven Roox en het team van DeLaMar West, die gezamenlijk hun creatieve visie tot leven brengen.

Op 25 september om 20.00 uur in DeLaMar West. Voor meer informatie en ticketverkoop zie: https://delamar.nl/voorstellingen/understudy-de-musical/