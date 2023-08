Feature: 52.000 KAARTEN VERKOCHT VOOR HET WAS ZONDAG IN HET ZUIDEN at Openluchttheater De Doolhof Tegelen

De producenten van Het was Zondag in het Zuiden maken vandaag bekend dat er 52.000 kaarten zijn verkocht voor de spektakelmusical. De musical over het hoogwater in Limburg is nog maar drie weken – tot en met 2 september - te zien in het Openluchttheater De Doolhof in Tegelen.

Producent en regisseur Servé Hermans: ‘Vanaf de eerste try-out is Het was Zondag in het Zuiden omarmd door het publiek. Met of zonder regen, de tribune zit iedere avond goed vol. Veel bezoekers hebben de overstromingen zelf meegemaakt. Bij het zien van de musical en het horen van de muziek van Rowwen Hèze komen veel herinneringen weer naar boven. Maar ook mensen die niet uit Limburg komen of geen overlast hebben gehad van het hoogwater worden gegrepen door het verhaal. We horen zelfs van mensen dat ze een tweede keer komen kijken. Een mooier compliment kun je niet krijgen.’

Het was Zondag in het Zuiden is nog slechts drie weken te zien in het Openluchttheater De Doolhof. Producent Leon Thommassen: ‘We zien dat de kaartverkoop voor de extra twee speelweken aan het einde toeneemt, maar we gaan de speelperiode niet verlengen. Het doek zal echt vallen na de laatste voorstelling op zaterdag 2 september. Dus het is nu of nooit!’

Het was Zondag in het Zuiden

De Heilige Anthonius (Buddy Vedder) neemt ons mee naar december 1993. Een roerige tijd. Wat begon als een hoge waterstand van de Maas, groeide binnen een paar dagen uit tot een watersnood die Limburg totaal overrompelde. En tegelijkertijd dichter bij elkaar bracht dan ooit.

Radiojournalist Sarah (Renée van Wegberg) ziet de onrustige Maas als dé kans op een mooie reportage, de doorbraak in haar carrière. Maar daar denkt de radioredactie van Omroep Limburg anders over. Sarahs ouders proberen koste wat kost hun boerderij en de beesten veilig te stellen. Evacueren is geen optie, zelfs niet als het leger het eist. Dat is zeer tegen de wens in van hun oudste dochter die halsoverkop met haar vriend naar Nederland reist om haar familie bij te staan. Een gemeenteraad komt samen om het dorp te beschermen. Burgemeester Ruiters (Hein van der Heijden) denkt genoeg tijd te hebben om zijn dorpen in Noord-Limburg te redden. Ondanks al zijn inspanningen, loopt hij volgens zijn raadsleden achter de feiten aan. De druk wordt opgevoerd. Totdat hij opeens spoorloos verdwijnt.

Cast

De cast bestaat uit Reneé van Wegberg, Buddy Vedder, Hein van der Heijden, Anne-Mieke Ruyten, Wim Van Den Driessche, Suzan Seegers, Victor Lammertijn, Magtel de Laat, Raymond Kurvers, Martijn van der Veen, Tim Stuart, Tom Doesborg, Marieke Goemans, Vérie Thijssen, Sepp Hendrix, Jip Verdellen, Tim Stoter en Floor Simons. Op het podium wordt de cast iedere avond omringd door 50 figuranten en koorleden.

Meer informatie

De musical is nog drie weken - tot en met 2 september - te zien in het Openluchttheater De Doolhof in Tegelen. Informatie en kaartverkoop www.hetwaszondaginhetzuiden.nl

Foto credits: Bjorn Frins