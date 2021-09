BWW Feature: VOL GAS VOOR CULTUUR | Willekeur Van De Regering Bij Formule 1 - Tijd Voor Een Signaal!!

#volgasvoorcultuur

In de culturele en creatieve sector hebben we vanaf het begin de corona-pandemie serieus genomen. We namen onze verantwoordelijkheid. Direct na de eerste persconferentie van 21 maanden geleden sloten de zalen en gebouwen. Wat volgde was een harmonica beleid waardoor we heen en weer werden geslingerd tussen een beetje open, opgehoogde capaciteiten, fieldlabs en totale sluitingen. De uiterst secure veiligheidsprogramma's en schoonmaakprocedures voor en achter de schermen maakt de cultuurevents- en gebouwen tot veiligste in samenleving. Maar alle inspanningen zijn veronachtzaamd. Uitkomsten van Fieldlabs zijn terzijde geschoven. Geluiden vanuit het publiek, makers, instellingen en betrokkenen worden genegeerd. Denk aan de actie Unmute Us! waarbij 70.000 demonstranten zich aansloten. De regering dicteert beleid vanuit een papieren realiteit met een gebrek aan kennis en een empathie.

Dit weekend rond de Formule 1 ontploft het beleid in het gezicht van Hugo de Jonge. Maar 'de man van de dvd' durft te beweren dat de regels voor iedereen gelijk zijn. Terwijl wij beter weten.

Daarom is het tijd voor een signaal. Niet tégen de Formule 1 maar vóór de cultuur.

Geen klaagzang, maar een positieve boodschap met een randje. Alleen als we samen de schouders eronder zetten kunnen we impact maken. Dit is wat we gaan doen en waar we jullie hulp voor nodig hebben.



Zondag 5 september doen wij als sector rechtstreeks verslag van de Formule 1.

Er zullen gedurende de dag foto's verschijnen op de socials van #volgasvoorcultuur (Instagram, Facebook en Twitter). We verwachten tijdens de race zeer regelmatig nieuwe content waarvan we jullie vragen deze te delen. Zet een publiciteitsmedewerker paraat en zorg dat de actie te zien is op ieders kanalen. Stuur deze brief door aan al je medewerkers en artiesten. De cultuur MOET viral gaan. Heel Nederland zal naar ons kijken en de wereld kijkt mee.

Initiatiefnemers

Deze actie is ontstaan vanuit het hart achter #debelofte (Christiaan Mooij - Meervaart Amsterdam & Lieven Cooiman - Theater Flint Amersfoort), waarmee we een stap zetten richting de daadwerkelijke inlossing van onze gezamenlijke droom.

Voor vragen kun je contact opnemen met:

Lieven Cooiman | 06 - 2470 3702 | lieven.cooiman@flint.nl

Aanmelden Unmute Us!

Meld je ook aan voor via de website www.unmute-us.nl en loop mee met de protestmars op zaterdag 11 september.

Deze actie wordt ondersteund en mogelijk gemaakt door:



Kunsten '92

Federatie Creatieve Industrie

Creatieve Coalitie

Federatie Cultuur

Cultuurconnectie Brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst

NAPK Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten

Museumvereniging

VNPF Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals

VOB Vereniging van Openbare Bibliotheken

VSCD Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

VvNO Vereniging van Nederlandse Orkesten

Koepel Opera

Alliantie van Evenementenbouwers

De Zaak Nu

ENCORE Nederlandse Creatieve Industrie Alliantie

Erfgoedplatform

Federatie Auteursrechtbelangen

NAPA Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie

NVBF Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters

NVPI Branchevereniging

Platform ACCT

Popcoalitie

VVEM Vereniging van Evenementenmakers

VVTP Vereniging Vrije Theater Producenten