BWW Feature: VANDAAG VOLLEDIGE CAST 'WILLEM JUNIOR' BEKEND!

Gisteren kondigde STENT Producties aan de educatieve én muzikale geschiedenisvoorstelling 'Willem Junior' naar het theaters en scholen te brengen komend seizoen, met Luuk Haaze en Merijn Oerlemans in de hoofdrollen. Vandaag werd de complete cast bekend gemaakt, met de toevoeging van Jeroen Sigterman, Sem van der Hijden en Thijmen de Koeijer.

Jeroen Sigterman (1e understudy Jan) studeerde in 2020 af aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Na zijn studie speelde hij in Duitsland in de voorstelling ''99 Luftballons, der 80er Jahre Spaß en Honing Soap. Hij zou afgelopen seizoen in Waitress te zien zijn bij MediaLane.

Sem van der Hijden (1e understudy Willem, 2e understudy Jan) stydeerde in 2021 af aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Hij speelde o.a. op jonge leeftijd in de musicals als 'Ciske de Rat', 'Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat' en 'Kruimeltje'.

Thijmen de Koeijer (2e understudy Willem) heeft onlangs in de musicals 'Pinokkio' en 'Sprookjesprokkelaar', daarnaast is hij het NPO-Zapp gezicht op TikTok en bracht Thijmen zijn eigen single 'Kleurenpalet' uit, waarbij de single binnen 3 maanden meer dan 100.000 keer beluisterd is.

'Willem Junior' vertelt het verhaal van twee nieuwsgierige twaalfjarige jongens Willem en Jan die middels een magische app teruggaan in de tijd. Waar ze de jonge Willem ontmoeten en mysteries proberen te ontrafelen rondom deze 'Grootste Nederlander Aller Tijden'.

Het script is geschreven door Florus van Rooijen die tevens de regie op zich neemt. Marnix Wetzer produceert de muziek. De musical is vanaf september 2021 te zien langs theaters door heel Nederland én inmiddels ook te boeken voor schoolvoorstellingen.

De kaartverkoop start binnenkort. Meer informatie: www.willemjunior.nl