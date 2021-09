BWW Feature: THEATERTOURNEE IMAGINE - THE JOHN LENNON SONGBOOK VAN START!

Het is deze maand vijftig jaar geleden dat John Lennon op zijn tweede soloalbum het iconische nummer Imagine uitbracht. Dit jubileum valt tegelijkertijd met de première van de theatertournee Imagine - The John Lennon Songbook. Het album werd destijds op 11 oktober 1971 uitgebracht. Nu, vijftig jaar later, gaat op 12 oktober de theatertournee van start. De show was eerder in Groot-Brittannië te zien en komt naar Nederland met de originele Engelse bezetting.

Aan de hand van hits zoals 'Twist and Shout', 'Strawberry Fields', 'Stand By Me' en natuurlijk 'IMAGINE' wordt het publiek door het leven van John Lennon geleid. Beginnend bij de jaren van The Beatles met vrijwel alle beroemde songs van John Lennon voor deze legendarische groep. Het verhaal vervolgt zich na de breuk met The Beatles en John's solocarrière. Imagine was zijn tweede grote soloplaat nadat The Beatles uit elkaar waren gegaan. Vooruitlopend op het album werd in september 1971 de single Imagine uitgebracht. Wereldwijd veroverde hij hiermee de hitlijsten. Na zijn dood in 1980 werd dit nummer door grote namen als Freddie Mercury, David Bowie, Stevie Wonder, Diana Ross, Madonna en zelfs de toenmalige Amerikaanse president Bill Clinton gezongen.

Het is 41 jaar geleden dat John Lennon op onfortuinlijke wijze en veel te vroeg aan zijn einde kwam. Deze voorstelling is een memorabele terugblik op het leven van en een bijzonder eerbetoon aan deze geweldige artiest, die medeverantwoordelijk is voor het ontstaan van de huidige popmuziek.

De muzikale voorstelling Imagine - The John Lennon Songbook is vanaf 12 oktober vijftig keer door heel Nederland te zien.

Meer informatie en de complete speellijst: www.dgtheater.nl