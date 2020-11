BWW Feature: STAGE ENTERTAINMENT BRENGT THE SOUND OF MUSIC TERUG IN NEDERLAND

Tournee langs grote theaters in seizoen ’21/’22

Producent Stage Entertainment Nederland heeft vandaag aangekondigd dat musicalklassieker The Sound of Music in seizoen 2021/2022 als tournee langs de grote theaters terugkeert in Nederland. De bekende titel biedt de mogelijkheden om a?' mocht dat nog nodig zijn a?' coronaproof met een beperkte zaalbezetting te spelen.

Albert Verlinde, tot 1 december algemeen directeur en producent van Stage Entertainment Nederland: "Ik ben trots in deze tijd, waarin alle theaters het ongelofelijk zwaar hebben, deze wereldberoemde musical aan te kunnen kondigen. Het feit dat we nu een grote bekende productie als deze kunnen brengen, zie ik als een goede stap voorwaarts voor zowel de theaters in het land, als het publiek dat nu al zo lang niet naar het theater kan gaan. The Sound of Music is een van de meest geliefde musicals ter wereld voor alle leeftijden met een verhaal van hoop, waarmee generaties zijn opgegroeid. Nu kan een nieuwe generatie kennismaken met deze musicalklassieker."

Dit is de laatste titel die Albert Verlinde namens Stage Entertainment aankondigt. Bijzonder detail is dat bij zijn aantreden in 2015, toen zijn bedrijf samenging met Stage Entertainment, The Sound of Music de eerste voorstelling was, die Albert Verlinde voor het bedrijf produceerde.

Details over start kaartverkoop en première worden later bekendgemaakt.

The Sound of Music vertelt het verhaal van Maria, die zich niet kan aanpassen aan het kloosterleven en de opdracht krijgt van Moeder Overste om als gouvernante te werken bij de Familie Von Trapp. Daar komt ze er al snel achter dat de zeven kinderen van kapitein Von Trapp onder een te streng regime leven. Wanneer de kapitein een tijd van huis is, laat Maria de kinderen weer opbloeien. Een voorstelling waarbij het publiek kan genieten van bekende nummers als Edelweiss, Do-re-mi en My Favourite Things. The Sound of Music is het grootste succes van Richard Rodgers en Oscar Hammerstein en wordt sinds 1959 in theaters over de hele wereld gespeeld. De musical was voor het laatst in seizoen 2014/2015 in Nederland te zien.

