BWW Feature: SPEKTAKELMUSICAL DE TOCHT VERPLAATST NAAR 2022

Spektakelmusical 'De Tocht' gaat in première op 3 oktober 2022. Een jaar later dan de oorspronkelijk geplande datum. Het productieproces heeft, als gevolg van de coronacrisis, vertraging opgelopen waardoor 2021 niet meer haalbaar is. Zo kan onder andere het testen van de over ijs bewegende tribunes niet doorgaan omdat er niet met publiek getest mag worden.

"De Tocht gaat door, maar we doen geen concessies in kwaliteit", zegt creatief producent Foppe van der Veen. "2021 lijkt nog ver weg maar de productieplanning is strak. Als we nu niet van koers wijzigen dan kunnen we niet de voorstelling maken die we voor ogen hebben. Dat is niet de leukste beslissing om te nemen, maar wel de beste."

Ook de kans dat er voor 2021 niet op tijd een vaccin beschikbaar is, speelt mee in de overweging. Onder de huidige coronamaatregelen zou er dan niet met volledige zaalbezetting gespeeld kunnen worden. Gezien de omvang van de productie is dat een te groot financieel risico.

Ondanks dat het onzekere tijden zijn voor de culturele sector, komt de ontwikkeling van 'De Tocht' vooralsnog niet in gevaar. In overleg met de financiers is een nieuw plan gemaakt en om het extra jaar te dekken is overbruggingsfinanciering geregeld.

Volgens creatief producent Madelène van Beuzekom loopt de ontwikkeling van de voorstelling creatief inhoudelijk zelfs voor op schema: "Het script en de muziek zijn in een vergevorderd stadium. De 'extra' tijd gebruiken we om de voorstelling nog verder te verdiepen. We gaan dus zeker niet in winterslaap.

Sterker nog: eind deze maand vinden de audities voor de hoofdrollen plaats."

'De Tocht' vertelt het verhaal van vijf vroegere schaatsvrienden die elkaar in de loop der jaren door ruzie en afgunst uit het oog verloren zijn. Maar in hun jongere jaren deden ze elkaar een belofte: als De Tocht ooit nog een keer komt, dan rijden we hem samen uit. Belofte maakt schuld, zeker aangezien één van de vrienden een geheim bij zich draagt, waardoor er veel meer op het spel staat dan enkel het halen van het kruisje.

