BWW Feature: SOPRANO-ZUSSEN LANCEREN HUN EERSTE SINGLE

Lunedì: nieuw Nederlands trio

Soprano-zussen lanceren hun eerste single

De drie zussen Annemarijn, Willemijn en Lillian brengen deze week hun eerste single uit. Als Lunedì laten de zussen een uniek geluid horen. De geschoolde sopranen maken een bijzondere crossover tussen opera, musical en filmmuziek. Hun eerste single 'Dreaming of the Days' is hier een uitstekend voorbeeld van.

Annemarijn, Willemijn en Lillian Maandag zijn geen onbekende zangeressen in de theaterwereld. Ieder afzonderlijk zijn ze in verschillende musicalproducties te zien geweest. Willemijn speelde onder andere in Anastasia en Evita en Annemarijn in The Phantom of the Opera en Hello, Dolly!. Lillian heeft in het buitenland ruimschoots haar sporen verdiend in onder andere de musical Mozart! en haar rol in Schikaneder waarbij zij samenwerkte met Stephen Schwartz.

De zussen koesterden altijd de droom om samen op te treden. Door de solistische carrières van de dames was hiervoor voorheen geen ruimte; 'totdat we door het coronavirus thuis kwamen te zitten,' laten de drie vrouwen weten. 'We besloten deze gedwongen vrije tijd aan te grijpen om samen een muzikaal trio te creëren met ons drieën in de hoofdrol. Daaruit is Lunedì ontstaan; de Italiaanse vertaling van onze achternaam.'

Lunedì's eerste videoclip 'Dreaming of the days' verschijnt 18 september op YouTube. De single is dan ook te streamen op Spotify en iTunes.

Meer informatie is te vinden op www.lunedimusic.com of mail naar info@lunedimusic.com.

