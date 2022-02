BWW Feature: PREMIÈRE HIJ GELOOFT IN MIJ GECANCELD!

De première van de André Hazes musical Hij Gelooft in Mij op zondag 6 februari in Koninklijk Theater Carré gaat niet door. Producent Stage Entertainment maakte eerder al bekend dat acteurs Martijn Fischer en Annick Boer in quarantaine zitten, vanwege een positieve coronatest. Vandaag wordt bekend dat ook Roosmarijn Luyten, die de hoofdrol van Rachel Hazes vertolkt, positief is getest. De voorstellingen van vandaag en morgen kunnen hierdoor logischerwijs ook niet doorgaan. Kaarthouders voor deze voorstellingen ontvangen vandaag bericht en kunnen hun kaarten kosteloos omboeken.

Managing Director van Stage Entertainment Nederland, Walter Drenth: "Dit is overmacht en natuurlijk een ongelofelijke teleurstelling voor Martijn, Roosmarijn, Annick, de rest van de cast, muzikanten, iedereen achter de schermen en natuurlijk het publiek. Er is de afgelopen maanden enorm hard gewerkt en de voorstelling staat als een huis. Zowel Martijn, Roosmarijn als Annick voelen zich goed, maar houden zich aan de quarantaineregels. Stage Entertainment staat voor artistieke topkwaliteit, de voorstelling kan niet gespeeld worden als drie van de zeven rollen niet op kunnen gaan. Er wordt achter de schermen met strenge en strikte protocollen gewerkt, iedereen die betrokken is bij de productie wordt dagelijks getest, maar met deze besmettelijke coronavariant hou je helaas niet tegen dat mensen buiten de productie om alsnog besmet raken.''

Op korte termijn wordt bekendgemaakt of de voorstellingen, die vanaf 9 februari gepland staan in Eindhoven, door kunnen gaan. De verwachting is dat Martijn Fischer en Annick Boer dan uit quarantaine mogen. Ook wordt gezocht naar een nieuwe datum om de voorstelling in première te laten gaan.

Hij Gelooft in Mij is een musical over het aangrijpende levensverhaal van André Hazes, zijn verhouding met Rachel en zijn stad Amsterdam. Zijn grootste hits illustreren zijn hoge toppen en diepe dalen van succes en teloorgang. Een verhaal gezien door de ogen van Rachel van Galen, een meisje dat verliefd wordt op de grote Hazes en trouwt met haar idool, die langzaam doof wordt. Houdt zij van de man, of van zijn talent? De musical bevat maar liefst 22 hits van Hazes, waaronder 'Bloed, zweet en tranen', 'Een beetje verliefd', 'Droomland', 'De Vlieger' en natuurlijk 'Zij gelooft in mij'.

Cast

Naast Martijn Fischer in de rol van André Hazes en Roosmarijn Luyten in de rol van Rachel, speelt Annick Boer Friedel van Galen, de moeder van Rachel, Rutger de Bekker haar vader Jan van Galen, Mark Kraan speelt de rol van muziekproducent en vriend van André Tim Griek en Dorien van Gent speelt Conny, de vriendin van Rachel. Dick Cohen speelt meerdere rollen, waaronder die van de heer Valkenier en de vader van André. Fabian Jansen is de alternate voor de rol van André Hazes.

Foto: Joris van Bennekom

Veilig te bezoeken

De veiligheid van het publiek staat voorop. Er wordt een controle gedaan op QR-codes in combinatie met ID-bewijs, bezoekers worden geplaceerd, er is uitstekende ventilatie en voldoende ruimte om afstand te houden.

Hij Gelooft in Mij is een reprise van de voorstelling uit 2012 en zou oorspronkelijk op 27 januari 2022 in première gaan in Koninklijk Theater Carré Amsterdam, maar moest vanwege de lockdown worden uitgesteld naar 6 februari 2022. De nieuwe premièredatum wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt.