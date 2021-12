BWW Feature: PIA DOUWES MAAKT COMEBACK IN MUSICAL THE PROM!

Internationaal musical vedette en meervoudig Award winnares Pia Douwes keert terug op de vaderlandse podia. Theaterproducent De Graaf & Cornelissen Entertainment is trots om bekend te maken dat Pia Douwes vanaf september 2022 de hoofdrol in de nieuwe musical The Prom zal vertolken. Het is dan drie jaar geleden dat Pia in een Nederlandse theaterproductie te zien was. Pia Douwes zal in de voorstelling de rol van Dee Dee Allen spelen, een rol die Meryl Streep in de verfilming van de musical vertolkte. 'Ik ben enorm blij met het vertrouwen van artistiek producent Hans Cornelissen,' laat Pia Douwes weten. 'De rol van Dee Dee Allen, een ervaren maar ook een narcistische en uitgerangeerde musicalactrice, is geweldig om te spelen. Ik heb uiteraard de film gezien en ik verheug me om volgend jaar te gaan repeteren met een ongetwijfeld geweldige cast.'

Hans Cornelissen is blij dat Pia Douwes voor deze nieuwe productie van De Graaf & Cornelissen Entertainment heeft gekozen. 'Vanaf het moment dat wij de rechten voor The Prom kregen, dacht ik al aan Pia voor de rol van Meryl Streep. Ik vind Pia een van de beste musicalactrices in Nederland met een enorme allure. Het is niet voor niets dat ze ook buiten Nederland al jarenlang furore maakt. Ze is een tijdje uit de schijnwerpers geweest en Ruud de Graaf en ik zijn er dan ook trots op dat ze nu voor The Prom en ons bedrijf heeft gekozen om weer het toneel op te gaan met deze bijzondere rol.

De andere rollen zijn inmiddels ook gecast en de namen van de uitvoerenden zullen over enige tijd bekend worden gemaakt'.

HET VERHAAL

Tien jaar geleden werd in Mississippi een schoolfeest afgelast om te voorkomen dat een lesbische scholiere haar vriendinnetje als date mee zou nemen. Dit vormde de basis voor het script van de succesvolle Broadway-musical. Daarin volgen we vier uitgerangeerde Broadway-artiesten die besluiten af te reizen naar een conservatieve provinciestad om het meisje Emma te steunen in haar strijd om openlijk met haar vriendin Alyssa naar het eindejaarbal (The Prom) te mogen komen. Maar de homofobe voorzitter van de ouderraad, die later de moeder van het vriendinnetje blijkt te zijn, blaast het hele feest af. De Broadway-artiesten hebben in eerste instantie niet zozeer de intentie om Emma te helpen, maar met name hun eigen imago's op te poetsen en in the picture te blijven. Een narcistische pr-stunt van jewelste dus. Toch slagen de vier uiteindelijk in hun opzet en komen ook zij tot besef dat het in het leven om meer draait dan om roem.

The Prom is een Broadwaymusical die zes Tony nominaties heeft ontvangen en de Drama Desk Award won voor beste musical. In de Netflix Original Film spelen Meryl Streep, James Corden en Nicole Kidman de hoofdrollen. De film werd geregisseerd door Ryan Murphy, die grote successen behaalde met de televisieseries Glee, Pose en Hollywood en vele Emmy Awards in de wacht sleepte. Het script van de musical The Prom is van de hand van Bob Martin, de muziek van Matthew Sklar.

The Prom is vanaf september 2022 door heel Nederland te zien.

Meer informatie op: https://www.degraafencornelissen.nl/production/the-prom

Foto credit: Roy Beusker