BWW Feature: OPUSONE VERPLAATST MUSICAL FALSETTOS NAAR MEI 2021

Van 19 t/m 30 mei te zien in DeLaMar Theater

Falsettos stond oorspronkelijk gepland van 28 oktober t/m 15 november 2020 in DeLaMar Theater in Amsterdam. Naar aanleiding van de persconferentie van 13 oktober jl. heeft DeLaMar Theater in het kader van aangescherpte veiligheidsmaatregelen besloten het theater tot 15 november gesloten te houden. In het vervolg hierop heeft OpusOne samen met DeLaMar Theater besloten de speelperiode van Falsettos te verplaatsen naar 19 t/m 30 mei 2021.

"Het is onvermijdelijk dat we deze beslissing hebben moeten maken. Op deze manier hopen we in mei 2021 veilig in een volle zaal te kunnen spelen", aldus producent Maarten Voogel. "Degenen die kaarten hebben gekocht voor de voorstelling zijn inmiddels benaderd om een nieuwe datum in te boeken."

Het verhaal

Falsettos vertelt het verhaal van een joodse 'modern family' in New York begin jaren 80. Marvin (William Spaaij) leeft onder één dak met zijn ex-vrouw Trina (Brigitte Heitzer), zijn zoon Jason én zijn nieuwe vriend Whizzer (Job Greuter). Marvin is als homo uit de kast gekomen, maar is bij zijn gezin gebleven. Als dan ook nog de nieuwe vriend van zijn ex-vrouw (Ad Knippels) intrekt, leidt dat tot pijnlijk-komische confrontaties. Marvins zoon Jason besluit dan dat hij zijn Bar Mitswa niet wil vieren. Zeker niet wanneer Whizzer een vreemde ziekte krijgt die vooral homoseksuele mannen lijkt te treffen. Dan krijgt de viering van Jason's volwassenwording alsnog een onverwachte wending.

Falsettos wordt gemaakt in nauwe samenwerking met DeLaMar Theater en wordt ondersteund door o.a. Fonds PodiumKunsten, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds21 en Kickstart Cultuurfonds.

Kijk voor meer informatie en kaarten op www.falsettos.nl en www.delamar.nl.

