BWW Feature: NOG EEN KEER GENIETEN VAN DE MUSICAL KINKY BOOTS

Fans van Kinky Boots kunnen nog een keer genieten van deze heerlijke musical die producenten Hans Cornelissen en Ruud de Graaf afgelopen seizoen in de theaters brachten. Hoofdrolspeler Naidjim Severina zal in zijn rol als dragqueen Lola samen met acht van zijn Angels in het unieke televisieprogramma Als ik je weer zie te zien zijn. BNN/VARA zendt dit programma op zaterdag 3 april uit op NPO1. Lola en de Angels brengen het lied The land of Lola ten gehore.

Het televisieprogramma Als ik je zie is een ode aan alle mensen die achter de schermen werken bij culturele evenementen en nu al een jaar niet hun werk kunnen doen. Andere artiesten die meewerken zijn onder andere Douwe Bob, Dolly Dots, Jeangu Macrooy, Nick & Simon en OG3NE.

Kinky Boots is een brutaal, ontroerend en waargebeurd verhaal over jezelf zijn en nieuwe kansen pakken. Aan de ene kant is het een verhaal over een fabriek die probeert niet failliet te gaan, aan de andere kant een pleidooi voor diversiteit en in jezelf geloven. De musical KINKT BOOTS werd lovend ontvangen door pers en publiek en sleepte 11 Musical Award nominaties in de wacht. Helaas werd ook deze productie door de lockdown in maart 2020 stopgezet. Maar nu dan toch nog heel even 'be who you wanne be'.

Als ik je weer zie is zaterdag 3 april te zien bij BNN/VARA op NPO1 om 20.30 uur