BWW Feature: NIEUWE TONEELKOMEDIE MET ACTEURSECHTPAAR ELLEN PIETERS EN HAN OLDIGS!

Producenten Ruud de Graaf en Hans Cornelissen kondigen vandaag de tournee aan van de nieuwe toneelkomedie ADAM & EVA 2.0. Deze actuele komedie waarin Ellen Pieters en Han Oldigs zullen schitteren op het toneel, is vanaf september 2022 te zien in de Nederlandse theaters.

Artistiek directeur Hans Cornelissen: 'Wij hebben deze door Haye van der Heyden geschreven voorstelling gemaakt tijdens de lockdown. Deze was eigenlijk gericht op de anderhalve meter situatie in de theaters .Maar toen ook deze optie verviel hebben wij het stuk slechts één keer als generale-voorstelling kunnen spelen. Maar dat ging meteen zo wonderwel goed dat we hebben besloten een volwassen tournee in te plannen. Ruud en ik zijn heel content dat wij naast de musicals en theaterconcerten nu ook weer toneel in de theaters kunnen brengen. Na toneelstukken als Fatal Acctraction, Midlife! en Indecent Proposal heeft het even geduurd maar daar komt nu dus verandering in. Ellen Pieters is eerst tot begin 2022 te zien in de unaniem lovend ontvangen Rocky Horror Show en Han Oldigs maakt vanaf september zijn opwachting in de meeslepende musical Titanic. Maar vanaf september 2022 zal het echtpaar gezamenlijk op de bühne staan in deze bizarre fonkelnieuwe komedie, geregisseerd door Bruun Kuijt'.

In Adam & Eva 2.0 spelen Ellen Pieters en Han Oldigs twee verveelde buitenaardse wezens die de planeet aarde bedenken. Ze gaan hier zo in op dat ze de gedaantes van man en vrouw aannemen. Het publiek is er getuige van hoe ze elkaar ontdekken. De bevreemding, de verwondering en de nieuwsgierigheid. Vol enthousiasme storten ze zich in een soms sensuele ontdekkingsreis, met alle gevolgen van dien. De auteur: 'Na Corona begint er een nieuwe wereld, zo voelt het voor velen. Maar hoe is de oude eigenlijk destijds ontstaan? God of Darwin? Of was er nog iets anders aan de hand? Misschien is de aarde wel geschapen door wezens van een andere planeet. In de komedie Adam & Eva 2.0 krijgt u daar een antwoord op'.

