BWW Feature: NIEUWE FAMILIEMUSICALS SNEEUWWITJE EN DE TOVENAAR VAN OZ VAN THEATER TERRA KOMEND SEIZOEN TE ZIEN!

Nu de Covid-maatregelen eindelijk worden teruggedraaid, staat Theater Terra als vanouds klaar met een seizoen vol nieuwe familiemusicals! Vanaf september 2021 is het bekende sprookje Sneeuwwitje te zien, voor iedereen vanaf 4 jaar. Het magische avontuur De Tovenaar van Oz is vanaf januari 2022 te bewonderen, voor de hele familie vanaf 6 jaar. De voorstellingen van Theater Terra zijn komend seizoen in theaters door heel Nederland en Vlaanderen te zien.

Sneeuwwitje

De mooie prinses Sneeuwwitje is geliefd bij het hele volk, behalve bij haar jaloerse stiefmoeder, de Koningin. Op een dag vertelt een toverspiegel aan de Koningin dat niet zij, maar Sneeuwwitje de mooiste van het land is. Sneeuwwitje vlucht de bossen in en vindt een nieuw leven bij zeven grappige en muzikale dwergen. Maar de Koningin weet haar te misleiden met een betoverde appel. Alleen een kus van ware liefde kan Sneeuwwitje nog redden...

De Tovenaar van Oz

Dorothy woont als meisje op een boerderij en droomt over een sprookjesachtige wereld, ergens achter de regenboog. Een grote wervelwind voert haar weg naar het magische land van Oz. Daar ontmoet ze een vogelverschrikker zonder verstand, een roestige blikken man zonder hart en een bange leeuw zonder moed. Samen gaan ze op pad op de Grote Gele Weg om de Tovenaar van Oz te vinden. Hopelijk vervult die Dorothy's grootste wens: veilig terug naar huis gaan!

De kaartverkoop is bij diverse theaters al gestart. Kijk voor meer informatie en actuele kaartverkoop op www.theaterterra.nl.

Over Theater Terra

Theater Terra maakt al meer dan 40 jaar familievoorstellingen en musicals die te zien zijn in heel Nederland en Vlaanderen. Daarnaast spelen voorstellingen van Theater Terra over de hele wereld, onder andere in de Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk, Japan, China en Australië. Bekende voorstellingen van Theater Terra zijn Kikker en het Avontuur, Welterusten Kleine Beer, De Kleine Zeemeermin, Alladin en Peter Pan. Dit seizoen zijn Sneeuwwitje en De Tovenaar van Oz in heel Nederland en Vlaanderen te zien.

De Spelers & Makers van Sneeuwwitje

Spelers: Wesley de Ridder, Britt van Doorn en Sebastiaan Hoen | Naar het sprookje van de gebroeders Grimm | Script & liedteksten: Marc Veerkamp | Muziek: Fons Merkies | Regie: Wesley de Ridder | Decor-, poppen- & kostuumontwerp: Kathelijne Monnens | Lichtontwerp: Wannes van der Veer | Geluidsontwerp: Erwin van den Broek | Uitvoerend Producent: Eline Voorn | Producent: Michiel Morssinkhof

De Spelers & Makers van De Tovenaar van Oz

Spelers: Sjors Arts, Sebastiaan Hoen, Maxime Karsten | Naar het boek van L. Frank Baum | Script & liedteksten: Marc Veerkamp | Muziek: Fons Merkies | Regie: Wesley de Ridder | Decor-, Poppen- en Kostuumontwerp: Kathelijne Monnens | Lichtontwerp: Bart van den Heuvel | Geluidsontwerp: Erwin van den Broek | Uitvoerend Producent: Eline Voorn | Producent: Michiel Morssinkhof