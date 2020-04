BWW Feature: MUSICAL WAT ZIEN IK?! ALS NIEUWE TITEL EXCLUSIEF OP YOUTUBE

Utrecht, 16 april 2020

Producenten Ruud de Graaf en Hans Cornelissen kondigen in navolging van de musical Adèle Conny Jasperina - De Grote Drie aan dat de musical Wat Zien Ik?! komende week online komt op het Youtube-kanaal van De Graaf & Cornelissen Entertainment. Deze zal vanaf maandag 20 april 20.30 uur tot uiterlijk zondag 26 april 21.00 uur te zien zijn.



Deze origineel Nederlandse musical uit 2006 is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Albert Mol, die tevens aanleiding was voor de allereerste succesfilm van Paul Verhoeven. De uitdrukking Wat zien ik? Stof! werd hierdoor gemeengoed. In de Rosse Buurt van het Amsterdam in de jaren zestig maken we kennis met twee dames van lichte zeden: Blonde Greet en Haar van Boven (Nel), en met hun clientèle, hun pooiers, de andere prostituees, hun minnaars en de kleurrijke buurtgenoten. Het leven van Greet en Nel op de wallen is een aaneenschakeling van emoties. Er wordt veel gelachen maar ook gehuild. Uiteindelijk verlangen ook Blonde Greet en Haar van Boven naar geluk in de liefde. Maar of dat lukt?

Met o.a.: Ellen Pieters, Mariska van Kolck, Johnny Kraaykamp, Hans Breetveld, Arie Cupé, Kiki Classen, Duck Jetten



Nu er geen theatervoorstellingen meer zijn, heeft producent De Graaf & Cornelissen Entertainment besloten de trouwe theater- en musicalliefhebbers de gelegenheid te geven in deze crisistijd toch van enkele originele shows te kunnen genieten. Sinds deze week publiceert het bedrijf een aantal weken voorstellingen op zijn eigen Youtube-kanaal en kan er zelfs gebruik worden gemaakt van een live chat met enkele acteurs uit de voorstelling.

Vanaf nu kan men zich abonneren op het Youtube-kanaal van De Graaf & Cornelissen Entertainment: https://www.youtube.com/degraafencornelissen





