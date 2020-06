BWW Feature: LIEDJES VOOR DE GROTE HOOP LIVE at Wilminktheater Enschede

Joke de Kruijf, Roosmarijn Luyten, Katell, Joke Tromp e.a.



Afgelopen maanden hebben de 'Liedjes voor de Grote Hoop' ons door deze bizarre tijden geholpen. Gebaseerd op ingezonden teksten van ons publiek. Mooi, warm en liefdevol. Daarom gaan we deze liedjes live uitvoeren. Ook artiesten van de optredens tijdens 'Alleen op het podium van PAY' komen zingen. Een mix van mooie liedjes, musicalhits en natuurlijk de Liedjes van de Grote Hoop. Vrijdag 3 juli 19.00 uur Wilminktheater Enschede, kaarten via wilminktheater.nl

"We mogen weer'', zegt musicalster Joke de Kruijf. "Ik ben super blij dat we weer wat mogen doen. Het is heel belangrijk om weer dat te doen waarvoor we gemaakt zijn.'' Joke de Kruijf treedt vrijdagavond 3 juli op in het programma 'Liedjes voor de Grote Hoop', een onderdeel van het meerdaagse muziektheaterprogramma 'Honderduit' in het Wilminktheater en het Muziekcentrum in Enschede.

Er staan vrijdag twee Joke's op het podium in het Wilminktheater, want naast Joke de Kruijf komt ook jazz-zangeres Joke Tromp uit Enschede zingen. Verder doen Roosmarijn Luyten en Katell Chevalier mee aan 'Liedjes voor de Grote Hoop'. "We zingen allemaal een paar liedjes'', zegt Joke de Kruijf. "We zijn nog bezig het programma vorm te geven. Ik ga 'Telkens weer' zingen en iets uit eigen repertoire - iets uit de The Phantom of the Opera zou kunnen, maar het ligt nog niet vast.''



Joke de Kruijf speelde in een hele serie musicals: Cats, Carmen, Chess, Chicago, Carlie, Crazy for you - en dat is alleen nog maar met de beginletter C. Begin dit jaar scoorde ze met de muzikale komedie 'Liften'. "Vanwege corona hebben we tweede versie van Liften jammer genoeg moeten verplaatsen naar het volgende theaterseizoen. Liften komt dus precies een jaar later dan gepland op de planken'', zegt De Kruijf.



Ze is blij dat ze weer het theater in mag. "Maar ik ben wel voorzichtig met corona. Ik heb nog een oudere moeder die ik graag wil blijven verzorgen. En ik heb mijn longen heel hard nodig om te zingen. In het buitenland heeft Pink corona gehad. Er zijn wel producenten die ziek zijn geweest, maar van de bekende Nederlandse artiesten weet ik niet of ze corona hebben gehad.''

Voor Joke Tromp wordt 'Liedjes voor de Grote Hoop' een thuiswedstrijd. "Ik kan er met de bus naartoe. Hoe lekker is dat'', zegt de Enschedese jazz-zangeres. "Het is altijd een cadeautje in het Wilminktheater. De mensen die er werken zijn fantastisch. Het is altijd een cadeautje op zich.''



En ook niet onbelangrijk: er mag weer publiek bij. "Als je op het podium staat en je kijkt in een lege zaal, dan is dat zo anders'', zegt Tromp. "Je wil zo graag mensen zien die blij zijn. Gelukkig kunnen we het nu weer met elkaar delen.''

Joke Tromp gaat twee nummers zingen bij de voorstelling, met begeleiding van Maarten de Groot op piano. Ze noemt 'Let there be love' van Nat King Cole. "Erg jazzy en daar houd ik wel van.'' Haar tweede cover is 'The Mere Ness of You', een traditional. "Ik houd erg van easy listening jazz. En er zit een heerlijke pianopartij in. Ik doe nu covers, maar in de toekomst hoop ik ook eigen werk te kunnen doen.''

De voorstelling maakt gebruik van de online theaterprojecten, waarbij de artiesten liedjes inzongen op ingestuurde teksten van het publiek. "Het lijkt me ontzettend leuk om weer op te treden', zegt Joke Tromp. "Ik verheug me er erg op. De repetitie met Maarten de Groot was alvast een cadeautje.''

