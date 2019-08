BWW Feature: K3 KLEURT HET NAJAAR MET NIEUWE CLIP at Altijd Blijven Dromen

K3 kleurt het najaar met nieuwe clip Altijd blijven dromen

De zomer moet nog op zijn einde lopen, maar K3 zorgt er alvast voor dat ook het najaar een groot feest wordt! Vandaag namen Hanne, Marthe en Klaasje namelijk de videoclip van hun aankomende single Altijd blijven dromen op.



Altijd blijven dromen zet jong en oud aan om steeds te blijven geloven in hun dromen en niet op te geven, want hoewel je niet weet wat er morgen gaat komen, is elke nieuwe dag een goede reden om voor je dromen te gaan!

De clip is vanaf 27 september 18u00 te zien op het K3 YouTube kanaal, Studio 100 TV en de gratis app Studio 100 GO.

Het nummer is de vierde track (na Heyah Mama 2.0, Land van de Regenboog en Jij bent mijn Gigi) van de nieuwe cd K3 Dromen die uitkomt op 15 november 2019.

Nieuwe show!

Ondertussen zitten de drie meisjes niet stil. Na de succesvolle verjaardagsshow in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs, zijn ze momenteel druk bezig met hun Nederlandse tour van de 20 jaar K3 Show. In het voorjaar van 2020 komen Hanne, Marthe en Klaasje dan met een gloednieuwe show naar Antwerpen, Gent, Hasselt en Oostende!

Meer info op vind je studio100.com





