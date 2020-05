BWW Feature: JIM BAKKUM EN GLENNIS GRACE ZINGEN DUET VOOR ZIEKE JAYME Ik Kijk Naar Jou Vanaf Vandaag Te Beluisteren

Jim Bakkum, Glennis Grace en Nicky Romero zijn afgelopen donderdag samen de studio ingedoken om een nummer op te nemen voor de zieke Jayme (1). Hij lijdt aan de zeldzame spierzieke SMA (type 1) en heeft dringend een medicijn nodig dat 1,9 miljoen euro kost. Met het duet proberen de artiesten aandacht te vragen voor de situatie. Ik Kijk Naar Jou is vanaf vandaag te beluisteren op YouTube. Doneren kan via www.teamjayme.nl.

Jayme is een vrolijke dreumes van 11 maanden oud en heeft een ernstige spierziekte: SMA type 1. Dit betekent dat Jayme niet veel kan en waarschijnlijk niet ouder wordt dan 2 jaar. Op dit moment wordt hij behandeld met prikken in zijn rug om de ziekte te remmen. Een pijnlijk proces, want hij krijgt ze zonder narcose. Er is een medicijn beschikbaar (Zolgensma) dat ervoor kan zorgen dat Jayme kan leren rollen en zitten. Hij moet dit medicijn alleen dan wel snel krijgen en dat kan nog niet in Europa. Om het medicijn toch te krijgen moet er 1,9 miljoen euro worden opgehaald.

"Ik ben in deze periode op de bres gesprongen voor de zieke Jayme. Er is al een hoop geld opgehaald, maar de weg naar 1,9 miljoen euro is nog lang. Als hij dit medicijn niet krijgt, dan is het bijna zeker dat hij de 2 niet haalt. Iedere dag telt dus. En ik hoop dat we met zijn allen in Nederland het leven kunnen redden van dit lieve jongetje," aldus Jim. Hij heeft verschillende ideeën bedacht om zoveel mogelijk aandacht te creëren voor de situatie van Jayme.

Het lied Ik Kijk Naar Jou is geschreven door Bettina Holwerda, de vrouw van Jim Bakkum. DJ Nicky Romero heeft het nummer mede geproduceerd en zijn studio beschikbaar gesteld om het lied op te nemen.

Ik Kijk Naar Jou is vanaf vandaag te beluisteren via deze link. Kijk voor meer informatie op www.teamjayme.nl.





Related Articles Shows View More Netherlands Stories