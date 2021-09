BWW Feature: HOOFDROL VOOR PIERRE BOKMA IN DE KONING VAN AMSTERDAM at Theater Amsterdam!

Bos Theaterproducties maakt vandaag bekend dat Pierre Bokma de rol van Maup Caransa gaat spelen in De Koning van Amsterdam. Een musical over het ongelofelijke levensverhaal van de flamboyante vastgoedondernemer: Maup Caransa. De musical is vanaf september 2022 slechts 12 weken exclusief in Theater Amsterdam te zien.

Foto credits: Merlijn Doomernik

Bokma: "Het is een ongelofelijke eer om deze iconische rol te gaan spelen over een intrigerende man. Het verhaal van Maup heeft mij gegrepen en ik kijk uit naar het moment om zijn verhaal met Nederland te delen." De voorstelling is een intrigerend epos over liefde, handelsgeest, oorlog en onmogelijke keuzes. In het fascinerende decor van de stad Amsterdam van de jaren twintig tot tachtig. Deze nieuwe Nederlandse musical is een gegarandeerd succesverhaal.

De rest van de cast wordt op een later moment bekend gemaakt.

Over De Koning van Amsterdam

Nog altijd spreekt het leven van Maup Caransa tot de verbeelding. Het verhaal van Maup is de Nederlandse American Dream: Een jonge man van Portugees-Joodse afkomst met een tomeloze ambitie werkt zich op tot dé vastgoedondernemer van Nederland. Amsterdam is Maups monopolie. Van het Amstelhotel tot het Rembrandtplein. Hij bezit ze allemaal. Zijn leven zit vol hoge pieken en diepe dalen. Maup worstelt met zijn identiteit en gaat gebukt onder een groot oorlogsgeheim wat hij met niemand deelt. Volhardend als hij is; onderhandelt hij zich uit iedere situatie. Maar dan wordt De Koning van Amsterdam ontvoerd en moet hij de ultieme onderhandeling voeren. Voor zijn eigen leven....

De Koning van Amsterdam is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en zal slechts twaalf weken exclusief in Theater Amsterdam te zien zijn. De Koning van Amsterdam is een voorstelling over de meest flamboyante ondernemer die Nederland ooit heeft gekend. Van straatschoffie tot multimiljonair, niets is onmogelijk!

Theu Boermans en Bernhard Hammer - die eerder al samenwerkten aan Soldaat van Oranje - De Musical - tekenen voor regie en het decorontwerp. Henny Vrienten (Doe Maar, Ciske de Rat - De Musical, Petticoat) zal de muziek maken voor de voorstelling, Frans van Deursen de liedteksten én Leopold Witte en Geert Lageveen zijn verantwoordelijk voor het script.



Voor meer informatie en kaartverkoop: www.dekoningvanamsterdam.nl.