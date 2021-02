BWW Feature: GEHELE CAST ZODIAC DE MUSICAL BEKEND at Hoofdrol Van Jonge Boogschutter Voor Multitalent Samir Hassan

Vandaag bij de start van de - coronaproof - repetities en het traditioneel aansnijden van de taart is de gehele cast van ZODIAC de musical bekendgemaakt. Producent Peet Nieuwenhuijsen is verheugd het multitalent Samir Hassan in de hoofdrol van Bo, de jonge Boogschutter, te kunnen verwelkomen. Samir studeerde vier jaar geleden af en is sindsdien een veelgevraagd acteur. Eerder zijn al bekendgemaakt: René van Kooten, Dominique de Bont, Dennis Willekens, Hilke Bierman en Marcel Visscher. Vanaf mei is deze unieke musical in de voormalige Koepelgevangenis van Breda te zien.

De andere acteurs en actrices die gaan schitteren in ZODIAC de musical zijn Robin van den Heuvel, Sofia Ferri, Melle Berendse, Roman Brasser, Marie Körbl, Iris Bakker en Nino Ruiter. In het ensemble spelen Calvin Kromheer, Alexander Boone, Laurie van Iersel, Nina Kraak, Melissa Lodder, Max Hameeteman, Lisa Schol en Nicole van Beest. Samir Hassan, die eerder te zien was in televisieseries, films en theaterproducties als Fataal en De brief voor de koning, verheugt zich op de voorstelling. 'In het verhaal van ZODIAC de musical wordt mijn personage de Boogschutter naar de aarde gestuurd om de vier elementen, aarde, water, lucht en vuur, terug te halen. Maar dan ontmoet hij de mooie Evi, de dochter van de secretaris-generaal. Ik vind het een bijzonder verhaal, omdat het zo ontzettend bij deze tijd past. Hoe gaan we eigenlijk met onze planeet én met elkaar om? Toepasselijker kan bijna niet.'

Ook achter de schermen werken grote namen uit de musicalwereld mee. Dick van den Heuvel schreef het script, William Spaaij is de regisseur en Stanley Burleson neemt de choreografie voor zijn rekening. Gezien de huidige omstandigheden is de première een maand uitgesteld en zijn enkel de maanden mei en juni in de verkoop gegaan. Maar ondanks de omstandigheden is de geweldige start van de kaartverkoop veelbelovend. Er worden vier indrukwekkende tribunes in de dertig meter hoge ruimte gebouwd, ieder met eigen ingang en horeca- en toiletvoorzieningen. Door in het verkoopproces gebruik te maken van een social distancing tool is er steeds sprake van ruime afstand tussen de bezoekers. Daarnaast geldt er een coulant ticketingbeleid.

Over De Koepel in Breda

De iconische Koepelgevangenis in Breda werd aan het einde van de negentiende eeuw gebouwd en diende al die tijd als penitentiaire instelling. In 2016 werd het gebouw tot groot ongenoegen van de Bredase bevolking definitief gesloten. Protesten mochten niet baten: op 1 januari 2016 gingen alle deuren dicht. Tót nu. Nu is de monumentale Koepel de ultieme locatie voor een verhaal dat zich deels in het heelal afspeelt. Door de innovatieve technologie met drones en projecties voelen de bezoekers zich tijdens de voorstelling onderdeel van het universum.

Over Stichting Zodiac

Stichting Zodiac zet zich in om mensen en organisaties te inspireren tot een bewuster leven. Dat doet de Stichting met eigentijdse theaterproducties. Met actuele verhalen, toepassing van nieuwe technologie en een betoverende mix van toneel, muziek en dans. In mei 2021 brengt Stichting Zodiac zijn eerste theaterspektakel in De Koepel in Breda.

Kaartverkoop en meer informatie: www.zodiacdemusical.nl