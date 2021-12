BWW Feature: FABIAN JANSEN SPEELT OOK ANDRE HAZES IN MUSICAL HIJ GELOOFT IN MIJ

De gehele cast van de André Hazes musical Hij Gelooft in Mij is vandaag bekendgemaakt. Fabian Jansen neemt, naast Martijn Fischer, de hoofdrol van André Hazes voor zijn rekening. Hij heeft in grote bioscoopfilms als Mannenharten, Nena, Voor elkaar gemaakt en Vreemd Bloed gespeeld. In 2014 is hij 200 keer in de rol van André Hazes in de musical Hij Gelooft in Mij te zien geweest. 'We zijn ontzettend blij dat Fabian Jansen de rol met Martijn Fischer gaat delen,' laat regisseur Ruut Weissman weten. 'Fabian is een fantastische acteur en zanger. Het is een zware rol en daarom hebben we voor deze twee mannen gekozen.'

'Heel fijn dat ik weer deel mag uitmaken van deze prachtige voorstelling met deze fantastische nieuwe cast,' laat Fabian Jansen weten. 'André Hazes was een man met zoveel gezichten. Het is een echte karakterrol en zo'n rol speel je als acteur het liefst. Het blijft uitdagend om Hazes in al zijn facetten te belichten. En dan ook nog zo'n repertoire mogen zingen, heerlijk.'

De repetities voor Hij Gelooft in Mij zijn inmiddels gestart. Vanaf 12 januari is de ontroerende musical door heel Nederland te zien.

Eerder is bekend geworden dat Martijn Fischer (André Hazes), Roosmarijn Luyten (Rachel), Annick Boer (Friedel van Galen), Rutger de Bekker (Jan van Galen), Mark Kraan (Tim Griek), Dorien van Gent (Conny) en Dick Cohen (Valkenier en vader van André Hazes) de grote rollen voor hun rekening nemen. Vandaag meldt Stage Entertainment dat Willemien Dijkstra, Sterre Verschoor, Amanda Payne, Leanne Lena, Judith Boesen, Sebastiaan de Bie, Flen Huisman, Carlos de Vries, Maarten Hopman, Sanne Groenen, Celine Rietmeyer, Sven Blom en Iwan Oorburg in het ensemble gaan spelen. Het script is geschreven door Frank Ketelaar en Kees Prins. De regie is wederom in handen van Ruut Weissman. De voorstelling ontving in 2013 maar liefst vijf keer vijf sterren van de Nederlandse pers en won vier Musical Awards, waaronder 'Beste Grote Musical'

Hij Gelooft in Mij is een musical over het aangrijpende levensverhaal van André Hazes, zijn verhouding met Rachel en zijn stad Amsterdam. Zijn grootste hits illustreren zijn hoge toppen en diepe dalen van succes en teloorgang. Een verhaal gezien door de ogen van Rachel van Galen, een vijftienjarig meisje dat verliefd wordt op de grote Hazes en trouwt met haar idool. Houdt zij van de man, of van zijn talent? De musical bevat maar liefst 22 hits van Hazes, waaronder 'Bloed, zweet en tranen', 'Een beetje verliefd', 'Droomland', 'De Vlieger' en natuurlijk 'Zij gelooft in mij'.

De musical Hij Gelooft in Mij is vanaf 12 januari in verschillende Nederlandse theaters te zien. Op 27 januari is de première in Koninklijk Theater Carré.

Foto credits: Robin Kamphuis