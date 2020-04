BWW Feature: DERDE TITEL TOEGEVOEGD AAN DG&C EXCLUSIEF PRODUCENT DE GRAAF EN CORNELISSEN PLAATST VOLENDAM DE MUSICAL INTEGRAAL OP YOUTUBE

Producenten Ruud de Graaf en Hans Cornelissen kondigen aan dat Volendam de Musical komende week online komt op het YouTube-kanaal van De Graaf en Cornelissen Entertainment. Het is de derde titel die de producenten online plaatsen. Eerder waren al de musicals Adèle Conny Jasperina - De Grote Drie en Wat Zien Ik?! te zien op het YouTube-kanaal. Volendam de Musical is vanaf maandag 27 april 20.30 uur tot uiterlijk zondag 3 mei 21.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van De Graaf & Cornelissen Entertainment.

Volendam de Musical is een ironische jukebox-musical over het wereldberoemde dorp aan de dijk met een script van Niek Barendsen. Een musical met muzikale talenten en een verhaal over voorkeur voor dubieuze politici, het overdadig coke- en drankgebruik tot de verdeling van de inboedel na de scheiding van Jan en Yolanthe. Kortom een voorstelling met humor, drama en de beroemdste Volendamse hits.

Met: Maaike Widdershoven, Metta Gramberg, Hilke Bierman, Job Bovelander, Stefan de Kogel, Rick Sessink, Jasper Kerkohof e.a.

DG&C Exclusief

Nu er geen theatervoorstellingen meer zijn, heeft producent De Graaf & Cornelissen Entertainment besloten de trouwe theater- en musicalliefhebbers de gelegenheid te geven in deze crisistijd toch van enkele originele shows te kunnen genieten. Sinds twee weken publiceert het bedrijf een aantal weken voorstellingen op zijn eigen YouTube-kanaal en kan er zelfs gebruik worden gemaakt van een live chat met enkele acteurs uit de voorstelling.

Men kan zich abonneren op het YouTube-kanaal van De Graaf & Cornelissen Entertainment: https://www.youtube.com/degraafencornelissen.





