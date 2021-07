BWW Feature: 25.000 KAARTEN VERKOCHT VOOR TITANIC DE MUSICAL!

De Broadway-hit en prijswinnende Titanic de musical is nu al een groot succes. De kaartverkoop ging half mei van start en het geweldige aantal van 25.000 verkochte kaarten is nu al bereikt. De musical over het bekendste en meest luxueuze passagiersschip ter wereld is vanaf november met live-orkest en een 25-man sterke cast, waaronder René van Kooten, Wieneke Remmers, Dennis Willekens en Mariska van Kolck, te zien door het hele land!

Foto: Roy Beusker

Producenten Ruud de Graaf en Hans Cornelissen: "Met het nieuws dat de kaartverkoop in zo'n korte tijd al het geweldige aantal van ruim 25.000 heeft overschreden zijn we enorm blij en er eerlijk gezegd ook een beetje door verrast. Na de moeilijke periode voelt dit voor ons echt als een blijk van vertrouwen van het publiek. Er is ons met De Graaf & Cornelissen Entertainment dan ook alles aan gelegen er een fantastische voorstelling van te maken. De wetenschap dat een verhaal echt gebeurd is maakt het altijd extra aangrijpend. En dit is een indrukwekkende vernieuwde versie. Met een cast en orkest die ongetwijfeld voor vuurwerk gaan zorgen. We kunnen niet wachten om te beginnen!''.

De musical vertelt het verhaal van het enorme cruiseschip De Titanic, dat op 10 april 1912 de Engelse haven van Southampton verliet om naar New York te vertrekken. Aan boord waren 1301 passagiers en 941 bemanningsleden. Het verhaal van de musical wordt verteld door zes mannen die aan boord werken en drie meisjes die naar Amerika willen emigreren. Ook het klassenverschil dat in het begin van de twintigste eeuw enorm speelde, komt aan bod. De rijkste passagiers, die vinden dat zij het meeste recht hebben op een sloep, de middenstanders en de arbeiders die letterlijk in de onderste laag van het schip werken en wonen. Titanic werd onderscheiden met 5 Tony Awards, waaronder die voor beste musical en beste muziek. Liefde, hoop, ambitie en iconische muziek maken dit gegarandeerd tot een onvergetelijke avond uit!