BWW Feature: 1500 LEERLINGEN UIT ACHTERSTANDSSITUATIES BEZOEKEN MUSICAL ALADDIN at Circustheater Scheveningen

1500 kinderen van 36 bij het Jeugdeducatiefonds aangesloten scholen bezoeken op woensdag 3 november de musical Disney's Aladdin in het AFAS Circustheater Scheveningen. Minstens de helft van de kinderen van deze scholen groeit op in een minder bevoorrechte positie. Door dit theaterbezoek kan voor veel kinderen de moeilijke coronaperiode even vergeten worden. Het theaterbezoek is onderdeel van het educatieprogramma dat Stage Entertainment in samenwerking met het Jeugdeducatiefonds en ABN AMRO Foundation heeft ontwikkeld rond het thema van de musical 'alles wat je wenst'.

Voorafgaand aan het theaterbezoek volgen de leerlingen speciale lessen over het thema van de musical: alles wat je wenst. Het helpt kinderen te praten over hun eigen wensen. Dat is voor kinderen belangrijk, maar niet altijd even makkelijk. Spelenderwijs komen woordenschat en jezelf leren kennen bij elkaar.

"De afgelopen coronaperiode was voor deze kinderen extra zwaar'' zegt Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds. "Wij helpen scholen, waarvan meer dan de helft van de leerlingen in armoede, of met problemen thuis opgroeit. In deze gezinnen zijn geen middelen om een theater te bezoeken. Terwijl kunst en cultuur juist zo belangrijk zijn om gevoelens een plek te geven. Dat zien wij bijvoorbeeld aan de vele aanvragen die wij van scholen krijgen voor het inhuren van een vakdocent drama, om nare situaties te verwerken. Ik ben dan ook ontzettend blij dat we bijzondere programma voor de derde keer met Stage Entertainment en ABN AMRO Foundation aan 36 scholen kunnen aanbieden".

Disney's Aladdin

De musical ALADDIN is gebaseerd op de succesvolle animatiefilm van The Walt Disney Pictures uit 1992. De musical over de charmante straatdief Aladdin en prinses Jasmine vol humor, kleurrijke kostuums en special effects is op 26 september in première gegaan en kreeg lovende recensies.

Jeugdeducatiefonds

Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin alle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken, óók de kinderen die opgroeien in achterstandssituaties. Indien kinderen uit financieel niet draagkrachtige gezinnen ook de kans krijgen om hun talenten maximaal te ontwikkelen, vergroot dit de kans op een actief, gelukkig en verantwoordelijk leven met een inkomen waarbij de kans op armoede wordt verkleind. Elk kind moet de gelegenheid krijgen om zich tijdens zijn schoolcarrière intellectueel, sociaal-emotioneel, fysiek en creatief optimaal te ontwikkelen.

ABN AMRO Foundation

ABN AMRO neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Al 20 jaar zet de eigen stichting van de bank, ABN AMRO Foundation, zich in voor de maatschappij. Ieder jaar organiseert de foundation honderden activiteiten waarbij kinderen iets ervaren dat zij van huis uit niet vanzelfsprekend meekrijgen. ABN AMRO medewerkers begeleiden ze hierbij als vrijwilliger.