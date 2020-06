BWW Feature: 100% COCO KOMT ALS MUSICAL NAAR HET THEATER at National Tour

Utrecht, 23 juni 2020



100% COCO komt als musical naar het theater

Naar de populaire boekenserie over stijlicoon Coco

Producent Michiel Morssinkhof is verheugd te melden dat 100% COCO de Musical vanaf december 2020 te zien zal zijn in de Nederlandse theaters. De musical is gebaseerd op de succesvolle 100% COCO-boeken van Niki Smit, ook bekend van de gelijknamige bioscoopfilms. 100% COCO de Musical is van de makers van de succesvolle Mel Wallis de Vries-musicals en Brugklas de Musical. Iris van Loen, bekend van SpangaS, zal de rol van Coco gaan spelen.

Ieder jaar verschijnt er een nieuw boek van de 100% COCO-boekenreeks en in totaal zijn er al 350.000 100%-boeken verkocht. De boeken wonnen de Prijs en de Pluim van de Nederlandse Kinderjury. In 2017 verscheen de eerste bioscoopfilm 100% COCO en in 2019 volgde de film 100% COCO New York. Met 100% COCO de Musical komt Coco voor het eerst naar het theater!

De cast en makers

De cast bestaat uit Iris van Loen (SpangaS), Claudia Kanne (SpangaS), Christiaan Koetsier, Willianne Liemborg en Suzanna Pleiter. De musical is geschreven door Daniël Cohen (Rent, Brugklas de Musical, Anastasia), met muziek van Fons Merkies (Flikken Maastricht, De Luizenmoeder en Brugklas de Musical, waarvoor hij de Musical Award voor Beste Muziek ontving). De regie is van Anne de Blok (genomineerd voor de Musical Award voor Beste Regie met Brugklas de Musical). De voorstelling wordt geproduceerd door Morssinkhof Terra Theaterproducties.

Het verhaal

Coco is gek op mode en draagt haar compleet eigen stijl. Ze droomt ervan een beroemd stijlicoon te worden. Maar als ze op de eerste schooldag door haar kleding wordt uitgemaakt voor Coco de Clown, besluit ze haar vintage jurkjes, panterlaarzen en kimono's thuis te laten en als 'grijze muis' door het leven te gaan. Anoniem houdt ze een modevlog bij als de Style Tiger. De vlogs worden een hit, zou ze dan toch een stijlicoon worden? En zou Bruno, de eigenzinnige jongen van school, haar eindelijk zien staan?

100% COCO de Musical is vanaf december 2020 tot en met mei 2021 in de Nederlandse theaters te zien. De kaartverkoop start aan het einde van deze zomer bij de verschillende theaters.

