Tina Girouard Regresa Al Museo Tamayo

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), presenta Tina Girouard: SIGN-IN en el Museo Tamayo, con la curaduría de Manuela Moscoso. La exposición llega a la Ciudad de México tras participar en el Ogden Museum of Southern Art de Nueva Orleans en 2024 y en el Centro de Arte, Investigación y Alianzas (CARA) de Nueva York, Estados Unidos.

La retrospectiva, que se compone por 265 piezas, abarca desde los años setenta hasta los noventa, y cruza cine, performance, dibujo, lentejuelas, textiles e instalaciones, además de textos que contextualizan las obras y trazan la práctica y el legado de la artista, a través de diversos géneros y geografías.

Durante un recorrido por la exposición, la directora del Museo Tamayo, Andrea Torreblanca, resaltó la importancia de tener de vuelta en el recinto a Girouard, ya que fue la primera mujer en presentar una exposición individual en el recinto, con la muestra Vámonos a México, dos años después de la inauguración del mismo.

Cuarenta y dos años después, Tina Girouard: SIGN-IN revisita ese hito y amplía la comprensión del legado artístico de la artista al vincular sus variadas líneas de investigación como son el performance, video, danza, instalaciones y arte textil, con una mirada sobre el feminismo, la reutilización de materiales y la co-creación de espacios.

A lo largo de cinco décadas, Girouard mantuvo una práctica centrada en el compromiso y la transformación de materiales y espacios comunitarios. El concepto de “mantenimiento” fue central en su práctica: un proceso de cuidado que reconocía y reafirmaba lo espiritual de los objetos y sus interacciones cotidianas, mismo que trasladó a sus hábitos y rituales en labores domésticas, tradicionalmente asociadas al “trabajo de la mujer”.

A su vez, la curadora Manuela Moscoso, agregó que Tina tuvo una vida muy prolífica y fue parte del nuevo canon artístico que inició en Nueva York, en los años setenta. “El arte que viene de la producción desde la mujer es una producción que fue invisibilizada durante décadas y es por ello que esta exposición reivindica su trabajo y la importancia de recordar a mujeres artistas que influenciaron la manera que entendemos el arte”.

Para Girouard, cada espacio –doméstico o artístico– era un lugar de posibilidades para reimaginar formas de colectividad y mundos del arte. “Me gusta que el arte funciona como una reserva, como un refugio”, escribió la artista.

En tanto, la curadora y directora ejecutiva y artística del Center for Art, Research and Alliances (CARA) enfatizó como un logro llegar al Museo Tamayo; resaltó que la muestra se destaca por la adaptación que tiene en cada ciudad en la que se presenta.

“Hemos traído muchísimo más trabajo que en los anteriores museos, dadas las características de este, por eso se podrá encontrar demasiada información y un gran trabajo detrás, que implicó tiempo colaborativo para profundizar más y recuperar fotos, archivos y dibujos de aquella época”.

Con la exposición, también se redescubre la historia experimental y contemporánea del Museo Tamayo y se reconoce el legado de artistas que como Girouard, en su paso por México, abrieron nuevas perspectivas sobre el arte contemporáneo. La muestra contará con un catálogo disponible en la tienda del museo.

En dicho contexto, Amy, sobrina de Girouard, quien estuvo presente durante el recorrido por la muestra, manifestó su agradecimiento porque a través de las exposiciones más gente puede conocer la obra de Tina, “artista que prácticamente estaba olvidada por el mundo del arte”, recalcó.

“Ella fue muy prolífica, tenía demasiada energía e involucró a mucha gente, y quiero que ese espíritu lo experimente la mayor cantidad de personas. Es muy emocionante ver que se aprecia porque sé que ella estaría muy feliz”.

SIGN-IN es una investigación y una propuesta organizada por el Rivers Institute for Contemporary Art & Thought, se presentó por primera vez en el Ogden Museum of Southern Art en Nueva Orleans, Luisiana. Para su exhibición en el Museo Tamayo, Tina Girouard: SIGN-IN fue curada por Manuela Moscoso, directora ejecutiva y artística de CARA; Andrea Andersson, directora fundadora y curadora en jefe del Rivers Institute for Contemporary Art, y Jordan Amirkhanim, curadora del Rivers Institute for Contemporary Art.

El Museo Tamayo se encuentra en Paseo de la Reforma 51. Abre de martes a domingo de 10 a 18 horas. La entrada es libre para docentes, adultos mayores y público infantil menor de 12 años. Los domingos el acceso es libre para todo público.

