Presentarán Los panes y los pescados en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia

La exactitud de los relatos y el cuidado para presentar en ellos lo cotidiano, es lo que atrapa e involucra al lector en Los panes y los pescados, libro de Aldo Rosales que presentará la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el martes 21 de mayo a las 19:00 horas, en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia.

Fabricio Bárcenas, Karen Benítez Villanueva y José Luis Enciso acompañarán al autor, quien comenta que "todo el libro es un guiño a situaciones que he vivido, a personas que he conocido, a lugares que he visitado; también, por qué no, a todo aquello que me resulta ajeno y por ello fascinante.

"Apellidos, nombres, lugares, comportamientos: todo lo que caracteriza a los personajes lo tomé de mi vida diaria. Usé los apelativos de algunos peleadores de Artes Marciales Mixtas (MMA, por sus siglas en inglés), uno de mis deportes favoritos, para bautizar a algunos protagonistas", expresó Rosales en entrevista.

El autor, nacido en la Ciudad de México en 1986, comentó que cuando sus amigos y lectores le dijeron que su libro no les lograba transmitir nada, él sabía que iba en el camino correcto.

"Creen señalarme un error con ello, pero es justo lo que deseaba lograr y así lo expresé desde las epígrafes con las que abro el volumen de relatos. Quise, de alguna forma, convertirme en amanuense de la realidad; hacer un ejercicio fotográfico a través de la palabra escrita", manifestó.

Comentó que Los panes y los pescados es una apuesta a contracorriente, de la cual le gustaría que un día alguien mire hacia estos años en los que fue publicado, y exprese que independientemente de si es visto como un libro que fracasó o tuvo éxito, se piense que propuso algo distinto.

"Los panes y los pescados es el libro que más personal e íntimo siento. Más allá de que resulte agradable o desagradable, para quien me dé la oportunidad y lo lea, me gustaría que represente una alternativa a lo que hoy en día abunda en la narrativa breve", puntualizó.

Aldo Rosales es autor de los libros de cuentos El filo del cuerpo (Ravarena Ediciones, 2016), Ciudad nostalgia (Abismos, 2016), La luz de las tres de la tarde (Fondo Editorial BUAP, 2015), Entre cuatro esquinas (Fondo Editorial Tierra Adentro, 2013), y Luego, tal vez, seguir andando (Río Arriba, 2012).

Ha sido coordinador del taller de Creación Literaria en FARO Indios Verdes. Fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el Programa Jóvenes Creadores (2016-2017) y es beneficiario del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA), otorgado por el Estado de México (2018-2019). Recibió el Premio Nacional de Crónica Joven Ricardo Garibay 2018. Parte de su obra se encuentra en las antologías: Cuentistas de Tierra Adentro 2007-2017 (Tierra Adentro, 2017); Antología de letras de Jóvenes Creadores del Fonca (SC, 2017); Luz y sombra (Bola de papel, 2018).





