Llega El Programa De Verano Del Inbal Con El Tema ¿Dónde Vive La Curiosidad En Los Museos?

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Artes Visuales (CNAV), presentan el programa de verano Un museo para ti, bajo el tema ¿Dónde vive la curiosidad en los museos? que promueve actividades artísticas y educativas que reflexionan sobre la curiosidad, la creatividad y la importancia de las propias experiencias de los visitantes en los recintos.

El tema se deriva de la conmemoración del Día Internacional de los Museos 2024, impulsada por el Consejo Internacional de Museos (Icom), que tuvo como lema Museos por la educación y la investigación. Bajo este enfoque se reconoce a los visitantes como cocreadores de contenido y eje de las actividades que ofrecen los museos.

El programa Un museo para ti cuenta con los materiales descargables Guía para mediadores y Guía para visitantes, los cuales incluyen preguntas y proponen actividades educativas o de mediación para fomentar el diálogo y la reflexión en las visitas a museos. Estos cuadernillos también plantean explorar diversas metodologías educativas, como Filosofía para niños, Pedagogía de la anécdota y Aprendizaje dialógico para enriquecer las experiencias didácticas en los museos, impulsar la participación social, así como la valoración del patrimonio cultural y artístico en nuestro país. También es un esfuerzo por reconocer a la educación y mediación como prácticas necesarias para la transformación de los museos y las sociedades.

Un Museo para ti será presentado el 22 de julio de 2024 a las 12:00 h en la página de Facebook de la Red de Museos Inbal.

