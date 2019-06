GestiÃ³n, mediaciÃ³n y promociÃ³n de las artes visuales, temas del prÃ³ximo Foro Experiencias y perspectivas en el Cenidiap

Con la participación de diversos agentes culturales se llevará a cabo el segundo Foro Experiencias y perspectivas en gestión, financiamiento y promoción en el arte, organizado por el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (Cenidiap) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el que ofrecerá un amplio programa de actividades del 12 al 14 de junio en el Aula Magna José Vasconcelos del Centro Nacional de las Artes.

El encuentro está dirigido a investigadores, gestores, promotores, artistas y público en general que desee conocer cuál es el punto de vista de diversos expertos sobre los procesos que intervienen en la gestión, mediación y promoción de las artes visuales en México.

El propósito de este intercambio de experiencias y conocimientos es hacer visibles las acciones de instancias e individuos y analizar las repercusiones en cada uno de los ámbitos a los que están dirigidas, al tiempo que se exploran posibles ejes articuladores para que estas iniciativas no queden como acciones aisladas, en un país multicultural con un universo artístico complejo y diverso.

El miércoles 12 de junio, de 10:20 a 12:00 horas, se impartirá el conversatorio Perspectivas en educación y comunicación en gestión cultural, en el que participan Sandra Ontiveros, de la Universidad del Claustro de Sor Juana; Víctor Villegas, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Karen Huber, de la Universidad de la Comunicación, y Eréndira Campos, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Al término del conversatorio, de 12:15 a 14:00, en la Mesa 1 se abordará el tema Educación artística, con la participación de especialistas de distintas áreas del INBAL: Karla Villegas Ramírez, directora de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda; María Julieta Ramírez Rodríguez, directora de la Escuela de Artesanías; Rebeca Aguilar Morales, directora de la Escuela de Diseño, y Juan José Cruz, coordinador de Difusión y Relaciones Públicas de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas.

Al día siguiente, el jueves 13 de junio, a las 10:00, iniciará la conferencia magistral Persuadir para trascender, en la que participará Alejandro Llantada, director asociado de The Persuasion Institute of the Americas, con la moderación del gestor cultural Ulises Monreal.

Por otro lado, de 11:45 a 13:30, en la Mesa 2 se analizará el tema Autogestión-vinculación, moderada por María Campiglia de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Participarán los artistas visuales René Linares, de Arte Madonnari, y Gildo Medina; Enriqueta Arias, directora de Artsynonym, y Liliant Alanís Martínez, de Mujeres Artistas creando Movimiento, de Oaxaca.

La última actividad del jueves se llevará a cabo a partir de las 13:45, y corresponde a la Mesa 3, con el tema Gestión institucional, que será moderada por Alejandro Castellanos del Cenidiap. Participarán Jorge Mariano Mendoza Ramos, director de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (CDMX); Marina Núñez Bespalova, secretaria ejecutiva del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca); Elías Robles, director del Museo Legislativo Sentimientos de la Nación, e Iñari Reséndiz, directora del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca.

El último día de actividades será el viernes 14 de junio. Iniciará con la conferencia magistral de Pablo Raphael de la Madrid, director general de Promoción y Festivales Culturales de la Secretaría de Cultura, a las 10:00, bajo la moderación de Xavier Guzmán Urbiola, investigador del Cenidiap.

A las 11:45, en la Mesa 4, los especialistas Miriam Kaiser, promotora cultural; Mariana Munguía Matute, coordinadora nacional de Artes Visuales del INBAL; Laura Elena González Sánchez, directora general de Cooperación Educativa y Cultural de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y Miguel Ángel Casco Arroyo, subdirector del Museo del Acervo Histórico y Artístico de la Cancillería, abordarán el tema Cooperación y promoción cultural.

La Mesa 5 será la actividad que cierre el programa. Iniciará a las 13:45, bajo el título Fundaciones, en la que intervendrán Jorge Villalobos, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía; Juan Rogelio Bermúdez Fragoso, Fundación Cultural Trabajadores de Pascual y del Arte, A.C; Luis Guerrero, director de la Fundación ORB, y Jesús Rodríguez Arévalo, presidente de la Fundación Siqueiros sin Fronteras (Hidalgo), moderados por Yrma Olivera Calvo del Cenidiap.

El Segundo Foro Experiencias y perspectivas en gestión, financiamiento y promoción en el arte será con entrada libre previo registro en el portal cenidiap.net de la Coordinación del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del INBAL, al tel. 41 55 00 00 exts. 1120 y 1122 o en el correo electrónico difusioncenidiap@cultura.gob.mx.





Related Articles Shows View More Mexico Stories

More Hot Stories For You