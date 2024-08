Ex Teresa Arte Actual Explora En Videoinstalación Los Contextos Laborales De Mujeres En México Y Bucarest

Mujeres en el trabajo. Encrucijadas, ritmos y continuidades (Women at Work — Crossroads, Rhythms, and Continuities) es una videoinstalación documental que explora los diferentes contextos laborales de 11 mujeres de la Ciudad de México y Bucarest, quienes dependen de sus cuerpos para realizar sus diferentes profesiones.

Es un proyecto colaborativo dirigido por la coreógrafa e investigadora Flor Firvida Martin (México/Argentina) y la coreógrafa y cineasta Simona Deaconescu (Rumania), bajo la curaduría de Alexandra Manole. Se presentará del 7 al 11 de agosto junto con una serie de lecturas performáticas los días miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de agosto a las 19: 30 h, en Ex Teresa Arte Actual.

La obra está construida a partir de potentes imágenes y narrativas proyectadas en múltiples pantallas sincronizadas, donde las voces de las mujeres son el hilo conductor que traslada a los visitantes a una atmósfera inmersiva.

A través de estos relatos, los asistentes podrán escuchar las experiencias de las protagonistas de estas historias y conocer cómo perciben sus profesiones y sus cuerpos en diversas situaciones y condiciones, habilitando un diálogo entre las realidades laborales que viven estas mujeres de Europa del Este y Latinoamérica.

Como parte de este ensamblaje visual y coreográfico se encuentra una bailarina de twerk, una escultora, una jugadora de baloncesto profesional, una artista de performance, una sanadora y doula (acompañante durante el parto), una luchadora, una costurera y una cocinera transgénero, quienes comparten sus vivencias cotidianas de supervivencia en el trabajo.

Otras profesiones abordadas son las de una terapeuta y trabajadora sexual, una defensora de los derechos de las personas con discapacidad visual, una trabajadora de una fábrica de vidrio, una bailarina de pole dance y una bailarina de danza contemporánea. Cada una forma parte de este tapiz de convergencias, experiencias vitales, cuerpos, tiempos y espacialidades.

Las protagonistas de las historias son: María, Candelaria, Geta, Cassandra, Petra, Larisa, Elvira, América, Billie Rose, Nina y Gabi.

Para Simona Deaconescu y Flor Firvida Martin, creadoras de la instalación, la pieza es un proyecto expansivo y en constante crecimiento, que parte de la relación entre lo corpóreo y lo laboral, para crear un archivo de las economías femeninas en diversas latitudes, con el objetivo de incentivar reflexiones sobre lo que significa ser mujer trabajadora en la sociedad actual.

Mujeres en el trabajo se apropia del espacio único de Ex Teresa Arte Actual para ofrecer al público una nueva forma de apreciar la videoinstalación al presentar tanto la obra como el proceso creativo de las autoras, el cual busca generar reflexiones y preguntas en torno a las condiciones laborales que enfrentan muchas mujeres en el mundo actual.

¿Cuánto ganas? ¿Cuánto te gustaría ganar? ¿Cómo es realizar tu trabajo como mujer? ¿Cómo es hacerlo en tu ciudad? ¿Cómo sientes tu cuerpo cuando lo realizas?, son algunas de las interrogantes del proyecto.

Como parte de las actividades que se llevarán a cabo en el marco de la presentación de esta instalación de video se realizarán tres lecturas performáticas a cargo del dúo artístico, Simona y Flor, que profundizarán en las nociones de economía feminista, interseccionalidad (la relación del género con la clase y la raza) y notas de experiencias personales.

Este proyecto está cofinanciado por el Instituto Cultural Rumano, a través del Programa Cantemir, un marco de financiamiento para proyectos culturales destinados al entorno internacional.

Ex Teresa Arte Actual se ubica en Lic. Verdad 8, Centro Histórico. Entrada libre. Horario de visita, de martes a domingo 10:00 a 18:00 h.

