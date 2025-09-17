Enter Your Email to Unlock This Article



Con el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Danza, las compañías Barro Rojo Arte Escénico y Núcleo Danza, junto con diversas instituciones culturales, colectivos y movimientos sociales, llevarán a cabo el Encuentro Callejero de Danza Contemporánea Cuando la tierra habló.

En esta edición participarán también las compañías Asalto Diario, Ardentía, Contradanza, Danza para Todxs, Athosdc-escénico22, Árbol Ginkgo Danza y Compañía VSS.

Las actividades comenzarán a las 12 horas con un recorrido por la calle Francisco I. Madero, a cargo de Asalto Diario, que continuará por Eje Central con Ardentía, para luego trasladarse a la explanada del Palacio de Bellas Artes, donde a las 13 horas Contradanza presentará …algunas mujeres.

A las 13:15 horas, Danza para Todxs, en colaboración con Proyecto Coyote, ofrecerá la coreografía …Y amanecerá; a las 13:30 horas, Barro Rojo Arte Escénico presentará Y no hay modo…; a las 13:45 horas, Núcleo Danza mostrará Transitando en la gratitud; a las 14 horas, Athosdc-escénico22 bailará Memorias; a las 14:15 horas, Árbol Ginkgo Danza Contemporánea presentará Las formas del silencio; y a las 14:30 horas, la Compañía VSS cerrará el programa con un fragmento de Caleras.

Cuando la tierra habló busca abrir un espacio de memoria, análisis y reflexión sobre un hecho que marcó la historia de México. “Estamos retomando lo que se vivió en ese año, cuando las agrupaciones artísticas salimos a la calle para ayudar y ofrecer nuestro trabajo en diferentes espacios. Hicimos diversas campañas de colaboración, de rescate, pero, sobre todo, salimos a las calles a bailar”, recuerda Laura Rocha, directora de Barro Rojo Arte Escénico.

“Queremos retomar esa propuesta para traer a la memoria esos años de compromiso y solidaridad con la tragedia. Lo que hemos planteado algunos de los colegas —Paty Chavero, Héctor Garay, Jesús Laredo y yo— es trabajar en conjunto para visibilizar la danza en todos sus géneros, reencontrarnos con las agrupaciones que sobrevivimos de aquella época, que seguimos en la batalla cotidiana con el mismo entusiasmo y compromiso, y abrir espacios para las nuevas agrupaciones, incluidos los proyectos estudiantiles”, añade. Respecto de la propuesta de presentarse en la explanada del Palacio de Bellas Artes, Rocha señaló que es uno de los espacios donde se realizaron varios de los encuentros callejeros de 1985. “El objetivo es resignificar y reapropiarnos de los espacios públicos y mantenerlos vivos y vigentes para la actividad cultural”.