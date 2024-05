Emotiva Celebración Por Tres Décadas De Trayectoria De Voz En Punto En El Palacio De Bellas Artes

Get Access To Every Broadway Story



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mediante la Coordinación Nacional de Música y Ópera, presentaron el concierto Voz en Punto: 30 años inspirando para celebrar las tres décadas de trayectoria de esta agrupación, considerada uno de los ensambles vocales más reconocidos a nivel nacional e internacional.

Voz en Punto fue fundado en 1990 por su director, José Galván, y se ha convertido en el ensamble vocal mexicano a capella más reconocido del mundo, no solo gracias a su calidad vocal, sino también a su particular y lúdica presencia en el escenario, como lo apreció el público el sábado durante la velada. Está integrado en la actualidad por José Galván Castañeda y Sonia Solórzano, fundadores del ensamble, Vanessa Millán y Luis Giolando Martínez, con 15 y 20 años, respectivamente, de pertenecer a la agrupación, y los miembros más jóvenes: Mariana Cailly y Sergio Quiroz.

En este concierto hicieron un recorrido por los capítulos más destacados de su trayectoria iniciando con la Plegaria guadalupana, de José Cuate Castilla, y Convidando está la noche, del compositor novohispano Juan García de Zéspedes. A continuación, entraron en el bloque de música tradicional mexicana y se escucharon las pirekuas Male Betulia y Jucheti Consuelito, seguidas de los sones veracruzanos La bruja, cuyo arreglo y cómica interpretación, generaron una nutrida risa entre el público y Tilingolingo. Por último, en este bloque se disfrutó el son chiapaneco El rascapetate que contó con la participación especial de un entrañable amigo para José Galván: el marimbista Javier Nandayapa, cuya amistad con el maestro Galván se remonta a la infancia, cuando la Marimba Nandayapa, del maestro Zeferino visitaba la escuela de José.

Para cerrar la primera parte del concierto se recibió la segunda sorpresa de la noche: la presencia del actor Mario Iván Martínez, quien recordó que anoche “Voz en Punto festeja también los 90 años de la creación de la mascota de México, por un gran artista mexicano, responsable de haber escrito música y cuentos maravillosos para múltiples generaciones: Francisco Gabilondo Soler Cri-Cri”. Martínez, embajador de la música de Cri-Cri desde hace 17 años, presentó las siguientes piezas que se escucharon: Lunada, Bombón I, La fiesta de los zapatos, El ropavejero y Llueve.

Después del intermedio se disfrutaron las canciones populares mexicanas La chancla, de Alfonso Esparza Oteo; No volveré, de Manuel Esperón; Sombras, de Carlos Brito, y Como yo te amé, de Armando Manzanero, donde participó la joven cantante Eyder, hija de Sonia Solórzano, y Si la música dejara de existir, de Roberto Terrazas. Posteriormente se disfrutó la participación del último invitado de la noche, el actor Edgar Vivar, quien irrumpió en el escenario ataviado como su icónico personaje del “Señor Barriga”. Después se pudo escuchar la Chespirito Suite, de Roberto Gómez Bolaños, pieza que retoma los temas musicales de los personajes del cómico mexicano.

Antes de finalizar, José Galván, presentó de manera individual a cada uno de los miembros del ensamble y agradeció a la directora general del Inbal, Lucina Jiménez López, y al subdirector general de Bellas Artes, Héctor Romero Lecanda, por abrir las puertas del recinto cultural más emblemático de nuestro país para esta celebración tan especial.

Por último, se escucharon: Son de la vida, del propio Galván, y la icónica In the modo, de Joe Garland, pero debido al cariño del público que externó con su afectuosa ovación, el ensamble interpretó dos encores, uno de los cuales fue la afamada Bésame mucho, de Consuelo Velázquez.

