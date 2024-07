El Público Podrá Conocer Historias De Heroínas Mitológicas En El Área De Murales Del Palacio De Bellas Artes

Get Access To Every Broadway Story



El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo del Palacio de Bellas Artes, en colaboración con Alas y Raíces, ofrecerán al público la narración oral Heroínas y héroes AC (antes del cómic), a cargo de Wendolín Ríos, así como del taller El pincel a la pared, que impartirá Nancy Mendoza, actividad dirigida a las infancias, las cuales se realizarán el sábado 27 de julio a las 12:00 y 13:00 h, respectivamente, en el Área de Murales del Palacio de Bellas Artes.

Con cupo limitado a 70 personas, la narración oral significa una oportunidad para descubrir personajes mitológicos fascinantes y relatos donde las acciones valientes y heroicas de mujeres son fundamentales y decisivas en la historia de la humanidad.

Es un espectáculo unipersonal, basado en la narración oral de la mitología grecolatina, dirigido principalmente a personas jóvenes y adultas. Rescata estrategias y características de heroínas mitológicas para reflexionar sobre cómo reaccionamos ante la adversidad y lo femenino. Ariadna, Penélope, Medea y la poderosa Medusa mostrarán cómo acciones tradicionalmente femeninas, consideradas simples, son heroicas y han trascendidos sus aprendizajes a lo largo de la historia en muchas culturas del mundo.

A través de la palabra y la plasticidad corporal se invocan en la imaginación del espectador escenarios, personajes, efectos mágicos, grandes travesías y escenas monstruosas. Por lo que, en un espacio vacío, con solo una intérprete y el público, se escenifican cuatro gestas heroicas protagonizadas por mujeres. Un hilo conductor enlaza las cuatro narraciones y se hace presente en el escenario con algunos elementos de utilería: un ovillo, cordeles y un morral tejido.

Wendolín Ríos se ha formado en la interpretación, adaptación, dirección y producción. Es narradora oral desde 2017. Se formó con la profesora Marcela Romero. Recientemente participó en el evento de cultura comunitaria “Arte al pie de tu ventana”. Actualmente es becaria del programa Creadores Escénicos. Cuenta con experiencia como docente, lo que le ha permitido desarrollar herramientas pedagógicas y de interacción con los alumnos y las audiencias. También cuenta con posgrados en Historia del Arte y Estudios del Imaginario, lo que la hace una conocedora de las narraciones de la tradición oral, los mitos, las culturas y las artes.

Enseguida, en ese mismo lugar a las 13:00 h, dará comienzo el taller El pincel a la pared, a cargo de Nancy Mendoza, actividad dirigida a infancias a partir de los 6 años, con entrada libre y cupo limitado para 20 personas. Mediante esta actividad las y los participantes podrán echar a volar su imaginación y descubrir cómo hacer un papalote de manera fácil y divertida.

Nancy Mendoza tiene más de cuatro años colaborando con Alas y Raíces, su formación en diseño gráfico y su gusto por los libros dedicados al público infantil la han hecho tener un repertorio amplio que se programa en ferias de libros, festivales y museos. Cada actividad es única e irrepetible, en el caso de las actividades dirigidas al público que visita museos se hace una curaduría en el contenido para que la actividad resuene con lo que sucede en el Museo del Palacio de Bellas Artes.

