El Museo Nacional De Arte Comparte Dos Pinturas De Diego Rivera En Un Mismo Lienzo

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo Nacional de Arte (Munal), invitan a conocer el nuevo montaje de La mujer del pozo y Paisaje zapatista, obra de Diego Rivera, en la cual nuevamente muestra sus dos caras, gracias a una nueva solución museográfica en la que se resalta la etapa cubista del artista guanajuatense en Europa.

El lienzo pintado en 1913, con la composición de La mujer del pozo, fue reutilizado posteriormente por el propio artista para plasmar Paisaje zapatista (1915), dejando el primer óleo escondido por una capa violeta de pintura. El Guerrillero, como también se le conoce, fue propiedad del ingeniero Marte R. Gómez desde 1946; posteriormente, el Inbal la adquirió en 1966, mediante una compra-donación.

Para 1976, la pintura de Rivera sufría alteraciones en la capa pictórica, razón por la cual tuvo que ser intervenida por expertos del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam). Luego de un minucioso proceso de consolidación y limpieza se eliminó la tinta que la cubría y se desveló la entonces desconocida Mujer del pozo. La pieza se integró al acervo constitutivo del nuevo Museo Nacional de Arte en 1982.

Perteneciente a la vanguardia cubista, La mujer del pozo muestra en su composición un colorido escenario de objetos y eventos simultáneos. De igual manera, Paisaje zapatista es un claro ejemplo de la búsqueda de representar la realidad mediante planos fragmentados y formas reducidas.

Las pinturas de Diego Rivera no se presentaban conjuntamente en las salas del Munal desde 2015, cuando fueron expuestas en la muestra Los Modernos. Actualmente los visitantes podrán disfrutar de estas obras maestras en el recinto de la Red de Museos del Inbal, de martes a domingo, en un horario de 10:00 a 18:00 h. Tacuba 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; horario: martes a domingo, 10:00 a 18:00 h. Costo general $90.

Entrada libre a Inapam, menores de 13 años, personas con capacidades diferentes, maestros y estudiantes con credencial vigente. Domingo, entrada libre.

