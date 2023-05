El Dios Del Dinero, Espectáculo De Teatro De Calle Que Aborda La Desigualdad Social

El dios del dinero, espectáculo de teatro de calle con proyecciones audiovisuales, que da inicio cuando un coro de ciudadanos hartos de su situación financiera secuestra a Pluto, el dios del dinero, para tratar de convencerlo de repartir con justicia la riqueza en México, abre una discusión entre el coro y el público sobre la pobreza y la distribución de la riqueza, a través de cumbias, baile y jerga mexicana. La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Teatro, junto con Dodo escenas y Entraña teatro presentan El dios del dinero, puesta en escena a partir de Pluto, de Aristófanes, con adaptación y dirección de Luis Ayhllón. Este montaje ofrecerá dos funciones, el 6 y 7 de mayo a las 14:00 horas, en la Plaza Ángel Salas del Centro Cultural del Bosque. Entrada gratuita. Esta obra es una adaptación al contexto actual de México que indaga los límites de lo teatral; los personajes, al interpretar su papel, tienen conciencia del público y no ocultan que se encuentran en un espectáculo basado en una obra clásica griega al aire libre. En ese sentido, el público se vuelve parte fundamental del hecho escénico que busca la interacción. El dios del dinero es un proyecto que involucra diversos medios, como el teatro de calle, el teatro documental y la multimedia, que tiene la particularidad de presentarse en espacios urbanos no teatrales. Para que la comedia suceda, todos los elementos están supeditados a causar risa y ser de fácil comprensión, por esta razón el montaje es directo, sin artificios, con mínimos elementos espaciales, musicalizada con el género de la cumbia. En palabras de su autor, "esta puesta plasma su crítica social a través del humor, por lo que será accesible y atractiva para las y los espectadores. Aspiramos a propiciar la reflexión y la toma de posicionamientos críticos frente a nuestra realidad, pero mediante la risa y la diversión. Es precisamente buscando tal accesibilidad que empleamos en la ficción un lenguaje coloquial y carente de esteticismos y términos rebuscados; recurrimos al habla cotidiana e informal a la que un gran sector de nuestra sociedad estamos habituados. Ello, además de los temas abordados, hace que la obra sea apta únicamente para mayores de 15 años", comentó Luis Ayhllón. "Consideramos que este proyecto puede ofrecer a los espectadores la posibilidad de sentir empatía y reconocimiento ante situaciones de los personajes que son frecuentes en nuestra realidad, pero también el desahogo de la frustración que ocasiona el injusto desequilibrio económico que atraviesa un gran sector social; este espectáculo vendrá de ver invertidos los papeles, de ver mendigando a muchos de los que sacan provecho de los más desfavorecidos", finalizó el también director. El elenco de El dios del dinero está integrado por Alejandrina García Zavala, Margareth Linares, Marya Sotelo, Emmanuel Pavía, David Zambrano, Francisco Aurelio Sánchez, Ernesto Rocha, Sergio Biviano Anaya y Carlos Abraham Gongo.

