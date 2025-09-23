El Baile: Arqueología De Un Trazo. Una Mirada A Los Gancheros De Monterrey A Través De La Danza

Se presenta del 25 al 28 de septiembre en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque
Del 25 al 28 de septiembre, el Centro Cultural del Bosque recibirá en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo la obra El Baile: Arqueología de un trazo. La propuesta se adentra en la cultura urbana de Monterrey para explorar la identidad y la memoria colectiva a través de los gancheros, creadores del grafiti endémico de la ciudad.
Presentada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) a través de la Coordinación Nacional de Danza, la obra se concibe como una “danza documental” basada en relatos de la vida real. Busca visibilizar y resignificar el universo del “gancho”, un lenguaje gráfico que surgió a mediados de los años ochenta en el contexto de la cultura local y de las pandillas juveniles.
De acuerdo con el director y coreógrafo Ricardo Daniel Rodríguez, más allá de la percepción común del grafiti como un acto violento, esta coreografía invita al público a reconocer su importancia como una expresión vital en la historia reciente de Monterrey. “El objetivo es simplemente reconocer que estas identidades siguen siendo parte de nuestro día a día, y que existen de formas diversas, más allá de la connotación negativa”, señaló el autor.
En palabras del director, la obra promete una experiencia artística y reflexiva que “combina el movimiento con la memoria social, ofreciendo una mirada profunda y honesta a una parte de la identidad de la ciudad que a menudo permanece oculta”.
Cabe destacar que esta pieza se desarrolló con el estímulo Jóvenes Creadores del SACPC 2020-2021 y contó con el apoyo de CONARTE Nuevo León para su estreno. Se creó en la ciudad de Monterrey en colaboración con gancheros de antaño y especialistas en el tema.
El espectáculo que fusiona danza, teatro y documental tendrá cuatro funciones: el jueves 25, viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de septiembre a las 20:30 horas en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Cultural del Bosque. Los boletos están disponibles en las taquillas del recinto o en línea a través de este enlace.
Videos