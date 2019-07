Chicago, Cabaret, Los miserables y El violinista en el tejado, en voz de Solistas Ensamble; dos Ãºnicos conciertos

Solistas Ensamble de Bellas Artes, dirigido por Christian Gohmer, ofrecerá un programa dedicado al teatro musical, en el que retomará temas de reconocidos espectáculos, como Chicago, Cabaret, Los miserables y El violinista en el tejado, entre otros. El domingo 14 de julio, a las 13:00, en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes y el viernes 19, a las 18:00, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Christian Gohmer, director artístico de la agrupación, comentó que este programa corresponde al cierre de temporada de Solistas Ensamble. "Hicimos una selección de algunas de las obras de teatro musical más importantes, como Chicago, Cabaret, Los miserables, West Side Story, que para mí es el mejor musical de la historia".

El repertorio de teatro musical es muy amplio -dijo-, por ejemplo, no incluimos nada de El fantasma de la óperaporque quisimos que el público conociera diferentes propuestas, que también son reconocidas, pero no siempre se retoman. Pusimos otros musicales de gran tradición, como El violinista en el tejado y El mago de Oz.

El programa abrirá con Jellicle Song, del musical Cats de Andrew Lloyd Webber, interpretada por todos los integrantes de Solistas Ensamble. De la misma obra, las mezzosopranos Eva Santana y Norma Vargas cantarán Macavity: The Mystery Cat y Memory, respectivamente.

Posteriormente, el público podrá revivir la historia de Velma Kelly y Roxie Hart, protagonistas del musical Chicago de John Kander, pues la mezzosoprano Itia Domínguez, acompañada por los demás integrantes de Solistas Ensamble, cantará All That Jazz, seguida de Grace Echauri, quien interpretará When You're Good To Mama, mientras que el barítono Edgar Gil hará lo propio con Mister Cellophane y el tenor Mario Hoyos con Razzle Dazzle.

Los sentimientos que despiertan una lucha de justicia y libertad se harán presentes en el Palacio de Bellas Artes conLos miserables de Claude-Michel Schönberg. El barítono Óscar Velázquez cantará Stars; Itia Domínguez, I Dreamed A Dream y el tenor Gustavo Cuautli, Empty Chairs at Empty Tables. Para finalizar con las canciones de este musical, Do You Hear The People Sing? será interpretada por todos los integrantes de Solistas Ensamble.

El público se trasladará a Rusia con la música de El violinista en el tejado de Jerry Bock. If I Were A Rich Man, To Life yFor From The Home I Love serán interpretadas por Sergio Meneses, bajo; el Coro masculino y la soprano Lorena von Pastor, respectivamente.

Una de las canciones que los críticos consideran como de las más emblemáticas en el teatro musical es Over the Rainbow de El mago de Oz de Harold Arlen, que será interpretada por la soprano Graciela Díaz.

Otro caso similar es Don't Cry for Me, Argentina de Evita, musical de Andrew Lloyd Webber, uno de los directores y productores más exitosos de Broadway. Esta pieza será interpretada por la soprano Violeta Dávalos.

La mezzosoprano Linda Saldaña cantará My Favorite Things de La novicia rebelde, de Richard Rodgers, mientras que, de Cabaret de John Kander, Gabriela Thierry y Ángel Ruz interpretarán Money, Money y Mauricio Esquivel la piezaWillkommen.

West Side Story de Leonard Bernstein es el musical que cerrará el programa, con la participación de la soprano Angelina Rojas, acompañada por el coro femenino en la interpretación de I Feel Pretty; el tenor Ángel Ruz cantará María, la soprano Penélope Luna y el bajo Ricardo Galindo harán dúo en Somewhere, para finalizar con una interpretación de Solistas Ensamble de Tonight.

Habrá distintas sorpresas en el programa, como un grupo instrumental que incluye piano, sintetizadores, trompeta, trombón, saxofón, batería y bajo, así como la participación de Gohmer en el teclado.

"Son temas que están fuera de nuestro repertorio habitual, pero estamos contentos de hacerlo", afirmó Christian Gohmer para después invitar al público a que asista a cualquiera de las dos sedes en las que ofrecerán este programa especial de teatro musical.





