Bajo La Batuta De Gustavo Dudamel, La OrquestaFilarmónica De Los Ángeles Celebra Su Centenario Y El 85 Aniversario DelPalacio De Bellas Artes

La Sala Principal del Palacio de Bellas Artes recibirá, después de dos décadas, a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil) que bajo la batuta de su director artístico, el venezolano Gustavo Dudamel, presentará dos repertorios especiales para celebrar el centenario de esta agrupación artística estadounidense y el 85 aniversario del recinto de mármol.

El martes 12 y el miércoles 13 de noviembre, el público disfrutará de un repertorio que va desde el siglo XIX, con el austriaco Anton Bruckner, heredero de Wagner, hasta las expresiones más contemporáneas del estadounidense Andrew Norman.

Con motivo de esta celebración, el director de la filarmónica angelina envió una felicitación a través de un video: "Es siempre un privilegio estar ahí y espero que se cumplan muchísimos años más, compartiendo la belleza, la inspiración que siempre ha sido el Palacio de Bellas Artes para el mundo entero. Un beso enorme y todo lo mejor siempre", expresó el artista.

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), invita al público a disfrutar de la Sinfonía núm. 4 de Anton Bruckner y La consagración de la primavera de Ígor Stravinski, así como de los estrenos regionales de Téenek - Invenciones de territorio de la mexicana Gabriela Ortiz, Sustain de Andrew Norman y Must the Devil Have all the Good Tunes? de John Adams, comisionadas ex profeso por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles.

Por su parte, John Adams compuso su concierto para piano especialmente para la intérprete china Yuja Wang, quien participará como solista invitada. Las localidades ya se encuentran a la venta en las taquillas del Palacio de Bellas Artes y en el sistema Ticketmaster.

Los conciertos de la LA Phil en el Palacio de Bellas Artes, y el que ofrecerá el 14 de noviembre en el Auditorio Nacional, forman parte de la gira por su centenario, así como del programa de celebraciones del 50 aniversario del hermanamiento de la Ciudad de México y Los Ángeles, ocasión en la que la agrupación californiana reafirmará su compromiso con las comunidades latinas, lo que ha sido el sello distintivo de Dudamel durante la década que ha fungido como titular de la Orquesta.

Fundada en 1919 por William Andrews Clark Jr., LA Phil es una de las orquestas más importantes del mundo. A lo largo de su historia, se ha distinguido por su compromiso a favor de la música nueva, la diversidad, la inclusión y el desarrollo de iniciativas digitales innovadoras. Esta visión la comparte el propio Gustavo Dudamel.

Defensor constante de la educación musical y del desarrollo social a través del arte, Dudamel se formó en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, en el programa de capacitación musical de inmersión que José Antonio Abreu inició en 1975. En su decimonoveno año como director musical de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, Dudamel continuó con la labor de su fallecido mentor a través de su compromiso permanente con El Sistema -como se le conoce- y con numerosos proyectos inspirados en éste alrededor del mundo, como la Orquesta Juvenil de Los Ángeles (YOLA).

En el marco de los conciertos, y derivado de la enorme importancia que tiene la Educación Artística como uno de los objetivos torales del INBAL, se incorporará un componente educativo a través de un conjunto de actividades organizadas de la mano de la Fundación Dudamel, entre las que sobresale un ensayo general abierto al público bajo la dirección del maestro, el miércoles 13, en el que participarán jóvenes músicos de la YOLA, junto con alumnos de las escuelas de música del INBAL y del Sistema Nacional de Fomento Musical de la Secretaría de Cultura.





